Παράξενα

Κομοτηνή: Επική ασφαλτόστρωση σε δρόμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν…πτοήθηκε και συνέχισε τις εργασίες ασφαλτόστρωσης ο δήμος της Κομοτηνής, παρά τα…εμπόδια.

Απίστευτο κι όμως... ελληνικό. Σε δρόμο της Κομοτηνής όπου προγραμματίζονταν εργασίες ασφαλτόστρωσης, οι οδηγοί είχαν ενημερωθεί εγκαίρως από τον Δήμο Κομοτηνής να μην παρκάρουν τα οχήματά τους στο δρόμο την ημέρα των εργασιών.

Ωστόσο ένας εξ αυτών άφησε το αμάξι του σταθμευμένο. Παρόλα αυτά, ο εργολάβος συνέχισε κανονικά την ασφαλτόστρωση... σα να μην υπήρχε το ΙΧ παρκαρισμένο, με το αποτέλεσμα που απεικονίζεται στις φωτογραφίες να "μιλάει" από μόνο του.

Πηγή: xronos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Οι δυο ηλικιωμένοι πέθαναν μόνοι και αβοήθητοι στο διαμέρισμά τους

Φωτιά στη Νέα Πέραμο: Ρίψεις νερού και από αέρος

Σκιάθος – παιδική πορνογραφία: Ο πυροσβέστης υποδυόταν τον ανήλικο σε sex forum