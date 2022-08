Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Ομολόγησε την δολοφονία της 17χρονης ο σύντροφός της

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 22χρονος. Πώς συνελήφθη στα Σκόπια όπου είχε διαφύγει. Τον «κάρφωσε» το κινητό της 17χρονης.



Ο 22χρονος Πακιστανός ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας στο Περιστέρι, να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του.

Ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της 17χρονης, οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικής δύναμης ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του και ακολούθως μετήχθη ενώπιον του 25ου Ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα το πρωί.

Ο μέχρι σήμερα καταζητούμενος για τον φόνο στο Περιστέρι, εμφανίστηκε στις δικαστικές αρχές χωρίς παρουσία δικηγόρου.

Το χρονικό της σύλληψης του 22χρονου

Το κλεμμένο τηλέφωνο της 17χρονης Νικολέτας που δολοφονήθηκε άγρια στο Περιστέρι, αλλά και η στενή συνεργασία των αστυνομικών αρχών Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, οδήγησαν στην σύλληψη του 21χρονου που καταζητείτο από την πρώτη στιγμή για το έγκλημα.

Ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εντοπίστηκε χτες το απόγευμα έξω από τα Σκόπια από την Αστυνομία της γειτονικής χώρας, καθώς αναζητούνταν και εκεί, ύστερα από επαφές της Ελληνικής Αστυνομίας με τις αστυνομικές αρχές των χωρών της Βαλκανικής, ύστερα από πληροφορίες ότι ο νεαρός είχε σκοπό να περάσει τα βόρεια σύνορα της χώρας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η αποτρόπαιη δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. τέθηκαν σε συναγερμό για τον εντοπισμό του δράστη, στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκέντρωσαν πληροφορίες για τις κινήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες κατευθύνθηκε στην Βόρεια Ελλάδα με σκοπό να διαφύγει σε χώρες τις Κεντρικής Ευρώπης.

Οι αστυνομικές αρχές τις Βόρειας Ελλάδας ήρθαν άμεσα σε επαφή με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Βαλκανικών χωρών και υπήρξε συνεχής και στενή συνεργασία, ενώ ενισχύθηκαν οι έλεγχοι στις συνοριακές διαβάσεις.

Ως αποτέλεσμα των αυξημένων ελέγχων εντοπίστηκε χτες το απόγευμα ομάδα παράτυπων μεταναστών στην Βόρεια Μακεδονία, στην οποία διαπιστώθηκε ότι ήταν και ο φερόμενος ως δράστης της αποτρόπαιης δολοφονίας, ο οποίος είναι πακιστανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η αντίστροφη μέτρηση για την σύλληψη του καταζητούμενου Πακιστανού άρχισε όταν εντοπίστηκε το σήμα του κινητού του στην Βόρεια Ελλάδα.

Οι αστυνομικοί θεώρησαν βέβαιο ότι είχε σκοπό να φύγει από τη χώρα περνώντας τα βόρεια σύνορα, για αυτό εστάλη μήνυμα και φωτογραφία του σε όλες τις υπηρεσίες αλλά και τις αρχές των γειτονικών χωρών και κυρίως της Βόρειας Μακεδονίας.

Κάποια στιγμή 21χρονος έκλεισε το κινητό του και το σήμα χάθηκε.

Είχε πάρει μαζί του όμως το κινητό της 17χρονης Νικολέτας, το οποίο άνοιξε μόλις πέρασε στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας.

Το σήμα της κοπέλας εντοπίστηκε αμέσως και οι αρχές της γειτονικής χώρας δεν άργησαν να εντοπίσουν και τον κάτοχο του, σε ομάδα παράτυπων μεταναστών και να τον συλλάβουν.

Ο 21χρονος παραδόθηκε στην Ελληνική Αστυνομία και μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Αττικής, από όπου θα οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Για την υπόθεση o Υπουργός προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με ανάρτηση του στα social media αναφέρθηκε στην υπόθεση:

«Βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας ο φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία της δεκαεπτάχρονης Νικολέτας στην Αθήνα και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.»

Υπενθυμίζεται ότι η 17χρονη Νικολέτα είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της στο Περιστέρι και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατος της ήταν ασφυκτικός και είχε παλέψει με τον δράστη, ο οποίος τελικά, μετά από καβγά, την σκότωσε κλείνοντας το στόμα της με τα χέρια το στόμα και τη μύτη.

