Γερμανία: Ορατός ο κίνδυνος ύφεσης

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός ενισχύει την πρόβλεψη των οικονομολογων ότι η Γερμανία βρίσκεται ενώπιον οικονομικής ύφεσης. Τι αναφέρει έκθεση της Commerzbank.





Έκθεση της Commerzbank αναφέρει ότι η Γερμανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση παρόμοια με εκείνη του 2009 σε περίπτωση που η Ρωσία διακόψει πλήρως τις προμήθειες φυσικού αερίου. Οι ειδικοί της τέταρτης ως προς τον ισολογισμό γερμανικής τράπεζας προβλέπουν βάσει αυτού του απαισιόδοξου σεναρίου δραματική συρρίκνωση της οικονομίας κατά 2,7% το 2022 και κατά 1,1% το 2023.

Ενδεικτικό ότι για πέμπτο συνεχή μήνα μειώθηκαν σημαντικά, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, οι παραγγελίες για βιομηχανικά προϊόντα από χώρες εκτός ευρωζώνης.

Ο Γεργκ Κρέμερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, βλέπει την «γερμανική οικονομία σε ένα πόλεμο νεύρων μεταξύ κόστους για το φυσικό αέριο και υψηλού πληθωρισμού».

Μιλώντας στο γερμανικό ειδησεογραφικό πρόγραμμα n-tv τονίζει ότι είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος μιας ύφεσης: «Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός βρίσκεται ήδη στο 8,9% και στη Γερμανία θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 1% τον Σεπτέμβριο όταν μετά από ένα τρίμηνο θα καταργηθεί το επιδοτούμενο εισιτήριο απεριορίστων των 9 ευρώ και ενόψει και της έκτακτης εισφοράς φυσικού αερίου».

Σύρραξη Κίνας-Ταϊβάν θα είχε επιπτώσεις στην γερμανική οικονομία

Και σαν να μην έφθαναν αυτά, το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύρραξης μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν προβληματίζει τους γερμανούς οικονομολόγους, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η γερμανική οικονομία ως εξαγωγική δύναμη χρειάζεται από τη μια την τεράστια κινεζική αγορά και από την άλλη τους ημιαγωγωγούς και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που εισάγονται από την Ταϊβάν.

Ο Μαξ Τσένγκλαϊν επικεφαλής του Ινστιτούτου Mercator Κινεζικών Σπουδών (MERICS) δηλώνει στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι «μια ένοπλη σύγκρουση αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις στενές οικονομικές σχέσεις Κίνας-Γερμανίας, οι οποίες χτίζονται εδώ και δεκαετίες. Μια πιθανή κλιμάκωση θα είχε αλυσιδωτές αντιδράσεις με σημαντικές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις», δηλώνει ο γερμανός ειδικός.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές ρωσικής ενέργειας και τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω της εμμονής του Πεκίνου στην πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων έκαναν την Γερμανία να συνειδητοποιήσει πόσο εξαρτάται όχι μόνο από την Ρωσία, αλλά και την Κίνα. Σε περίπτωση που λόγω επίθεσης στην Ταϊβάν επιβληθούν κυρώσεις στην Κίνα, όπως συμβαίνει σήμερα με την Ρωσία τόσο η γερμανική, όσο και η παγκόσμια οικονομία θα δεχθούν ισχυρότατο πλήγμα.

