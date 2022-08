Παράξενα

Λάρισα: Μεγάλο ψάρι “έκανε βόλτα” στα ρηχά και τάραξε τους λουόμενους (βίντεο)

Το τεράστιο ψάρι ξάφνιασε τους λουόμενους που το παρακολουθούσαν να κάνει βουτιές, την ώρα που προσπαθούσε να επιστρέψει στα βαθιά.



Στιγμές που δύσκολα θα ξεχάσουν αντίκρισαν λουόμενοι στον Αγιόκαμπο Λάρισας όταν ένα τεράστιο ψάρι βρέθηκε στα ρηχά.

Οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ένα εντυπωσιακού μεγέθους ψάρι έφτασε σχεδόν στη στεριά και ξάφνιασε τους λουόμενους που το παρακολουθούσαν να κάνει βουτιές, την ώρα που προσπαθούσε να επιστρέψει στα βαθιά.

Ο φακός έτυχε να βρίσκεται εκεί και απαθανάτησε την προσπάθεια του ψαριού, που αφού τρόμαξε για λίγο τους λουόμενους, στάθηκαν να το θαυμάσουν, αυτό έκανε στροφή και συνέχισε το ταξίδι του.

