Eυλογιά των Πιθήκων - Λάρισα: Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης 40χρονος

Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στη Μονάδα Λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται 40χρονος άνδρας που διαγνώστηκε θετικός στην ευλογιά των πιθήκων. Ο άνδρας προσήλθε την περασμένη Πέμπτη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου με εξανθήματα, που παρέπεμπαν στη νόσο.

Αμέσως του έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι νοσεί από την ευλογιά των πιθήκων. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Ο άνδρας απομονώθηκε στον ειδικό θάλαμο και ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή.

Επισημαίνεται πως είναι το δεύτερο κρούσμα στη Θεσσαλία που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς πριν από ένα μήνα άλλος ένας άνδρας από τη Μαγνησία είχε νοσηλευτεί στο ίδιο ίδρυμα.

