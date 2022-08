Πολιτισμός

Πομπηία: νέα ευρήματα για τη ζωή στην αρχαία πόλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακά, για ακόμα μία φορά, είναι τα ευρήματα στην πόλη που «ισοπέδωσε» ο Βεζούβιος.

Νέες πληροφορίες για τη ζωή στην αρχαία Πομπηία φέρνουν στο φως οι ανακαλύψεις.

Ο επικεφαλής του αρχαιολογικού χώρου είπε ότι, οι εκσκαφές στο σπίτι που ξεκίνησαν το 2018 αποκαλύπτουν το περιβάλλον που ζούσαν οι άνθρωποι στην πόλη που κατέστρεψε το ηφαίστειο του Βεζούβιου.

Όπως είπε, οι κάτοικοι του σπιτιού ήταν ανωτέρου κοινωνικού επιπέδου, αφού το ισόγειο ήταν διακοσμημένο ενώ τα εσωτερικά δωμάτιά του είχαν λίγα έπιπλα.

Ανακάλυψαν ότι, στο σπίτι υπήρχε έπιπλο που παραπέμπει σε τραπέζι.

Οι ανασκαφές αυτές είναι κυρίως σε περιοχές με σπίτια ανώτερης κοινωνικής κλάσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο χάρτης με τις περιοχές υψηλού κινδύνου την Τρίτη

Τουρκία: Βουλευτής ξυλοκόπησε δημοσιογράφο on air (βίντεο)

Ρέθυμνο: Γυναίκα καταγγέλει βιασμό από 33χρονο έπειτα από μεθύσι