“Glamping”: Το κατάλυμα που συνδυάζει ξενοδοχείο με κάμπινγκ (βίντεο)

Η νέα τάση στη διαμονή των διακοπών φαίνεται πως ήρθε για να μείνει, αφού ήδη κάνει «πάταγο» στη Χαλκιδική.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Στο φουλ δουλεύουν οι «μηχανές» του τουρισμού στη Χαλκιδική. Την τιμητική τους όμως έχουν τα καταλύματα που έχουν προσαρμοστεί και στην μόδα της εποχής τα περίφημα glamping, τα οποία συνδυάζουν τις ανέσεις ενός πολυτελούς καταλύματος με τα θετικά ενός κάμπινγκ.

Πώς θα σου φαινόταν να ανοίγεις τα μάτια σου και να αντικρίζεις το απέραντο μπλε της θάλασσας; Να σηκώνεις το βλέμμα και χαζεύεις τον έναστρο ουρανό; Δεν έχεις παρά να κάνεις διακοπές σε glamping. Το glamorous camping, συνδυάζει την άμεση επαφή με τη φύση με την άνεση και την πολυτέλεια. Και όπως φαίνεται από τις κρατήσεις σε καταλύματα του είδους στη Χαλκιδική είναι το είδος διακοπών που ήρθε για να μείνει.

Ο Δημήτρης Λάσκαρης, ιδιοκτήτης glamping εξηγεί πως, «δεν θέλει πλέον ο κόσμος να στήσει τη σκηνή του με κόπο θέλει να τα βρει όλα έτοιμα. Από κλινοσκεπάσματα μέχρι τουαλέτα και air-condition».

Οι κρατήσεις ξεπερνούν το 80-85%, με τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα να βασίζονται στους Έλληνες επισκέπτες αλλά και στους Βαλκάνιους γείτονες.

«Είναι όπως το 2019 όπως προ κορονοϊού καταστάσεις έχει ανέβει ο τουρισμός δόξα το θεό και συνεχίζουμε δυναμικά», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η υπεύθυνη καταλυμάτων, Σοφία Κοζέλη.

Όσον αφορά στις τιμές; Είναι ακριβότερο από ένα συνηθισμένο κάμπινγκ αλλά φθηνότερο από ενώ δωμάτιο καλού ξενοδοχείου, με τις ανέσεις που προσφέρει. Η βραδιά κυμαίνεται από 70 ευρώ σε high season μέχρι 120 ανάλογα τις παροχές και την τοποθεσία ενώ στη low season από 30 έως 60 ευρώ.

«Είναι πολύ πιο οικονομικά και το θέμα είναι ότι έρχεται για την εμπειρία ο άλλος. Δεν έρχεται για να μείνει και να κοιμηθεί σε τέσσερις τοίχους όπως λένε οι πελάτες που έρχονται. Έρχονται για την εμπειρία όπως εδώ στις φούσκες για να κοιμηθούν κάτω από τα αστέρια κυριολεκτικά», επισημαίνει ο Δ.Λάσκαρης.

«Πρώτα από όλα δεν ζεσταινόμαστε, έχει τέτοια υποδομή πέρα από το air-condition που διαθέτει δεν επηρεάζονται από τις εξωτερικές συνθήκες. Το κυριότερο είμαστε δίπλα στη θάλασσα περπατάμε με το μαγιό γυρνάμε με το μαγιό», σημειώνει επισκέπτης.

Οι επιλογές λοιπόν πολλές και ευφάνταστες. Από σκηνές που διαθέτουν όλες τις ανέσεις και τη χλιδή ενός πανάκριβου ξενοδοχείου, μέχρι δεντρόσπιτα και ξύλινα σπίτια μπρος στο κύμα.

