ΑΑΔΕ: Πιτσαρία στην Αργυρούπολη δεν είχε κόψει 58200 αποδείξεις

Εξαψήφιο το ποσό των διαφυγέντων κερδών από την πιτσαρία, η οποία όμως «πιάστηκε» σε έλεγχο της ΑΑΔΕ.

Έλεγχοι από ειδικό λογάριθμο και λογισμικό πραγματοποιούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, εκτός των καθημερινών επισκέψεων σε καταστήματα όλης της χώρας, για την έκδοση αποδείξεων.

Σε έναν από αυτούς τους ελέγχους, εντοπίστηκε και πιτσαρία στην Αργυρούπολη, η οποία την περίοδο 2017 -2019 δεν είχε κόψει αποδείξεις

Ο έλεγχος έγινε μέσω διασταύρωσης των πλατφόρμων διανομής φαγητού και των καθημερινών στοιχείων που αποστέλλονται μέσω αυτής.

Με τον τρόπο αυτόν, ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα, με τη χρήση έξυπνων λογισμικών :

α) να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο των ψηφιακών δεδομένων, που παράγουν οι φορολογικοί μηχανισμοί, εντοπίζοντας μη τιμολογηθέντα δελτία παραγγελίας ή μαζικές εκπτώσεις στο τέλος της ημέρας ή αδικαιολόγητα μεγάλο όγκο ακυρωτικών.

β) να συσχετίζει τις ληφθείσες παραγγελίες, μέσω των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, με την έκδοση των αντίστοιχων αποδείξεων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι ελεγκτές εντόπισαν την πιτσαρία στην Αργυρούπολη, η οποία, για τρεις χρονιές, 2017 – 2018 – 2019:

Δεν έκοψε 58.200 αποδείξεις για παραγγελίες, που είχε πάρει μέσω πλατφόρμας

Συνολικής αξίας 635.000 ευρώ

Πλέον ΦΠΑ 131.000 ευρώ

Εκτός από τα πρόστιμα, τους φόρους και τις προσαυξήσεις, που επιβλήθηκαν ήδη στην επιχείρηση, οι ελεγκτές συνεχίζουν να κάνουν φύλλο και φτερό τα βιβλία του καταστήματος, ώστε και να δουν σε βάθος την υπόλοιπη φορολογική συμπεριφορά του, αλλά και να ελέγξουν και τις υπόλοιπες χρήσεις.

