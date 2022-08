Αθλητικά

Τένις: Ο Τσιτσιπάς σταθερός στην παγκόσμια κατάταξη

Η πρώτη τριάδα στην παγκόσμια κατάταξη και η θέση του Στέφανου Τσιτσιπά σε αυτήν.

Η άνοδος του Χιούμπερ Χουρκάζ στο Νο 10, είναι η μοναδική διαφορά στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης που διατηρεί η ATP. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει στο Νο 5 του κόσμου, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Ρώσος, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ακολουθούμενος από τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Ισπανό, Ράφα Ναδάλ.

Η πρώτη δεκάδα της ATP, έχει ως εξής:

1. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7875 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 6760

3. Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 5620

4. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 5035

5. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 5000

6. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4770

7. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4685

8. Αντρέϊ Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3710

9. Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ (Καναδάς) 3490

10. Χιούμπερτ Χουρκάζ (Πολωνία) 3015

