Κοινωνία

Άνδρος: ταχύπλοο χτύπησε ανήλικο

Ποια η κατάσταση της υγείας του 15χρονου που τραυματίστηκε από το ταχύπλοο ενώ κολυμπούσε.

Παραλίγο τραγωδία συνέβη στην Άνδρο, όταν ταχύπλοο τραυμάτισε έναν 15χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανήλικος χτυπήθηκε από ταχύπλοο σκάφος στην παραλία της «Της Γριάς το πήδημα».

Ο νεαρός κολυμβητής τραυματίστηκε στο χέρι και στήθηκε επιχείρηση με ελικόπτερο της Πολέμικης Αεροπορίας, το οποίο τον μετέφερε στην Ελευσίνα κι απο κει σε νοσοκομείο για όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο τραυματισμός δεν φαίνεται σοβαρός, ο ακτινολογικός και νευρολογικός έλεγχος, ωστόσο, θα δείξουν την κατάσταση του.

'Οπως προκύπτει πάντως ο 15χρονος χτυπήθηκε από τη γάστρα του σκάφους και όχι από την προπέλα .

Ο χειριστής του σκάφους έχει συλληφθεί και θα του γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και αλκοολόμετρηση.

