Λαρς φον Τρίερ: διαγνώστηκε με Πάρκινσον ο γνωστός σκηνοθέτης

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής του Δανού σκηνοθέτη.

Ο Δανός σκηνοθέτης Λαρς φον Τρίερ προσβλήθηκε από τη νόσο Πάρκινσον, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία παραγωγής του.

"Ο Λαρς είναι σε καλή κατάσταση και νοσηλεύεται για τα συμπτώματα που έχει", δήλωσε η εταιρία Zentropa σε ανακοίνωση.

Ιδρυτής του "Δόγματος", ενός κινηματογραφικού κινήματος που πρεσβεύει ένα σινεμά σε άμεση επαφή με την πραγματικότητα, ο 66χρονος Δανός αναμένεται να παρουσιάσει το "The Kingdom Exodus", την τρίτη ταινία της σειράς του "Riget" όπως είναι στα δανέζικα, και αφορά "το νοσοκομείο και τα φαντάσματά του" της οποίας η προβολή στις αίθουσες προβλέπεται έως το τέλος της χρονιάς στο σκανδιναβικό βασίλειο.

Η εταιρία παραγωγής διευκρίνισε ότι ο σκηνοθέτης θα τελειώσει αυτόν τον νέο κύκλο "όπως έχει προγραμματιστεί".

Βαρύ όνομα του δανέζικου κινηματογράφου, ο Τρίερ είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα γνωστή για προβοκατόρικες ταινίες και μια βία που μερικές φορές είναι αβάσταχτη.

Έχει σκηνοθετήσει κυρίως τις ταινίες "Melancholia", "Nymphomaniac" και "Το Σπίτι που έχτισε ο Τζακ", ενώ βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών το 2000 για την ταινία του "Dancer in the Dark" (Χορεύοντας στο σκοτάδι).

