Τροχαίο δυστύχημα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό

Με αίμα «βάφτηκε» η άσφαλτος τα ξημερώματα σε επαρχιακή οδό.

Ένας 78χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στις 6:20 το πρωί σε επαρχιακή οδό στον Ανθότοπο της Άρτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας και στο οποίο επέβαινε και η σύζυγός του, συγκρούστηκε με φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η σύζυγος του 75 ετών μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Άρτας.

Προανάκριση για το δυστύχημα διεξάγει η Τροχαία της Άρτας.

