Τροχαίο δυστύχημα: Ακόμη μια θυσία… στον βωμό του Μολώχ

Με αίμα βάφτηκαν οι δρόμοι της Κρήτης μετά τη σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο.

Ένας άνδρας 79 ετών έχασε τη ζωή του, σήμερα το πρωί, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο από τις Μοίρες προς το Τυμπάκι, στο Ηράκλειο.

Το τροχαίο συνέβη όταν -κάτω από συνθήκες που εξετάζει η Τροχαία- το ΙΧ που οδηγούσε ο ηλικιωμένος άνδρας συγκρούστηκε με βυτιοφόρο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον οδηγό του ΙΧ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ωστόσο ο άτυχος άνδρας κατέληξε καθώς έφερε βαρύτατα τραύματα.

