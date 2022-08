Κοινωνία

Ναυάγιο στη Ρόδο: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μεταναστών μετά τη βύθιση σκάφους. Διασώθηκαν 29 άτομα.

Άκαρπες παραμένουν έως τώρα οι έρευνες, 38 ναυτικά μίλια νότια της Ρόδου, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, μετά τη βύθιση σκάφους που μετέφερε άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό μεταναστών. Έως τώρα έχουν περισυλλεγεί σώα 29 άτομα, όλοι άνδρες, δύο μεταφέρθηκαν από ελικόπτερο super puma στην Κάρπαθο και 27 από ένα ελληνόκτητο τάνκερ στην Κω.

Οι μετανάστες ανέφεραν ότι στο σκάφος επέβαιναν συνολικά περίπου 60 με 80 άτομα. Στη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν επιχειρούν δύο ναυαγοσωστικά σκάφη του Λιμενικού, ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, τρία παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερο super puma.

Τον πλήρη έλεγχο και τη δικαιοδοσία του περισταστικού έχει το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και τα παραπλέοντα πλοία δεν ανταποκρίνονται σε οδηγίες από δύο τουρκικές ακταιωρούς που έχουν φθάσει σε κοντινή απόσταση από το σημείο του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες που επέβαιναν στη βάρκα είχαν ξεκινήσει πριν από δύο ημέρες από την Αττάλεια της Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία, όταν το σκάφος βρέθηκε χθες βράδυ σε δυσχερή θέση. Από τους διασωθέντες ένας μικρός αριθμός μεταναστών φορούσε σωσίβιο ενώ οι υπόλοιπο όχι.

Πλακιωτάκης: Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί καθημερινό μέλημα και απόλυτη προτεραιότητά μας

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί καθημερινό μέλημα και απόλυτη προτεραιότητά μας» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, σχετικά με την ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 38 νμ νότια της Ρόδου.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και εμπορικών πλοίων που πλέουν στην περιοχή, συνεχίζουν τη μεγάλη προσπάθεια έρευνας και διάσωσης», ενώ τόνισε ότι έως τώρα έχουν περισυλλεγεί 29 συνάνθρωποί μας και οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σημείωσε επίσης ότι τα δύο τελευταία χρόνια, σε 145 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού έχουν διασωθεί πάνω από 6.000 άτομα.

