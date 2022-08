Κοινωνία

Μεσσήνη - Επίθεση με καυστικό υγρό: Συνελήφθη ένας 50χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι αρχές έφτασαν στον εντοπισμό του φερόμενου δράστη της επίθεσης.

Στη σύλληψη ενός 50χρονου για την επίθεση με χημικό υγρό σε 49χρονη στην Μεσσήνη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

"Συνελήφθη βραδινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, 50χρονος ημεδαπός για τον τραυματισμό με χημικό υγρό 49χρονης ημεδαπής, που έλαβε χώρα σε περιοχή της Μεσσήνης. Όπως προέκυψε, ο 50χρονος πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, προσέγγισε την ημεδαπή έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηρίστηκα του προσώπου του, κατά το χρόνο που αυτή εισερχόταν στην επιχείρηση όπου εργάζεται και της επιτέθηκε αρχικά τοποθετώντας πανί εμποτισμένο με υγρό στο στόμα και τη μύτη της και στη συνέχεια ρίχνοντας στο πρόσωπό της φιάλη με το ίδιο υγρό.

Η 49χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Ο συλληφθείς με τη σχετική δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή", αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, η ΕΛΑΣ είχε γνωστοποιήσει ότι στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας έχει προσαχθεί και εξετάζεται ένας ημεδαπός.

Οι λόγοι της επίθεσης παραμένουν άγνωστοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία Περιστέρι: Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 βίντεο της Νικολέτας με τον δολοφόνο της

Φωτιά στον Πύργο: Πυροσβεστικό περικυκλώθηκε από φλόγες (βίντεο)

Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” την Καλαμάτα (βίντεο)