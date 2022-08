Αθλητικά

UEFA Super Cup: Η Ρεάλ Μαδρίτης… στον θρόνο της

Ούτε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης κατόρθωσε να σταματήσει τους Μαδριλένους που πρόσθεσαν ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή τους.

Η απόλυτη κυριαρχία της Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαιώθηκε και στον 47ο τελικό του UEFA Super Cup, όπου η «βασίλισσα» και περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης έκανε... πάρτι (κι) απέναντι στην κάτοχο του Europa League, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, επικρατώντας με 2-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Ελσίνκι. Αυτό ήταν το 5ο τρόπαιο της Ιστορίας της Ρεάλ (και πρώτο μετά το 2017), που έπιασε στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα και τη Μίλαν, δείχνοντας από νωρίς τα... δόντια της σε όλους τους «μεγάλους» της «γηραιάς ηπείρου». Οι Αλάμπα και Μπενζεμά σημείωσαν τα δύο γκολ των «μερένχες», που είχαν και δοκάρι στο 61’ με τον Κασεμίρο.

Στο... ντεμπούτο του ημί-αυτόματου οφσάιντ ενόψει της καθιέρωσής του απ’ την UEFA στο Champions League και στο Europa League, ο Κάρλο Αντσελότι επέλεξε ακριβώς την ίδια ενδεκάδα που πριν από 74 μέρες είχε δώσει στη Ρεάλ το 14ο τρόπαιο Champions League της Ιστορίας της στον τελικό με τη Λίβερπουλ στο Παρίσι (1-0).

Η Άιντραχτ, ωστόσο (που αγωνίστηκε χωρίς τον Φίλιπ Κόστιτς που βρίσκεται στο Τορίνο για να «κλείσει» στη Γιουβέντους), ήταν εκείνη που έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς, όταν στο 14’, ο Κνάουφ έκλεψε την μπάλα, την έδωσε με τη μία στον Μπορέ κι αυτός στον Καμάντα που βγήκε στο τετ-α-τετ με τον Κουρτουά, αλλά «νικήθηκε» από τον Βέλγο γκολκίπερ.

Στο 17’ ο Βαλβέρδε έκανε κίνηση από τα δεξιά και τροφοδότησε τον Μπενζεμά μέσα στην περιοχή, εκείνος πάσαρε στον Βινίσιους που έκανε το πλασέ, όμως την ώρα που η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα τη σταμάτησε μέσα στη μικρή περιοχή ο Τούτα.

Στο 24’ ο Κουρτουά απέκρουσε εξαιρετικά και το σουτ του Κνάουφ, ενώ στο 37’ ο Τραπ είχε «απάντηση» στο τρομερό διαγώνιο σουτ του Βινίσιους, απομακρύνοντας σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, ωστόσο, απ’ την εκτέλεση του Κρόος, ο Μπενζεμά έπιασε την πρώτη κεφαλιά, ο Κασεμίρο που είχε φύγει πλάγια «έσπασε» την μπάλα με το κεφάλι στον Αλάμπα κι εκείνος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0.

Στο 41’ μετά από το γύρισμα του Κρόος, ο Μπενζεμά έκανε κοντρόλ κι εξαπέλυσε δυνατό σουτ εντός περιοχής, με τη μπάλα να φεύγει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

Με το πόδι στο... γκάζι μπήκε η Ρεάλ και στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας δύο ευκαιρίες. Στο 55’ ο Τραπ απέκρουσε το πλασέ του Βινίσιους, ενώ στο 61’ ο «κεραυνός» του Κασεμίρο με το δεξί χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Στο 65’ ο Μπενζεμά έβαλε τέλος στη... σεμνή τελετή. Μετά από κάθετη πάσα του Μεντί, ο Βινίσιους έκανε κούρσα από τα αριστερά και συγκλίνοντας προς την περιοχή τροφοδότησε τον Μπενζεμά, με τον Γάλλο να σουτάρει με τη μία και να εκτελεί τον Τραπ για το 2-0. Αυτό ήταν το 324ο γκολ του Καρίμ Μπενζεμά με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και ξεπερνώντας τον Ραούλ, ανέβηκε στη 2η θέση των σκόρερ όλων των εποχών της «βασίλισσας».

Γήπεδο: "Helsinki Olympic Stadium"

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: /Αλάριο

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Κάρλο Αντσελότι): Κουρτουά, Καρβαχάλ (85’ Ρούντιγκερ), Μιλιτάο, Αλάμπα, Μεντί, Μόντριτς (67’ Ροντρίγο), Καζεμίρο, Κρόος (85’ Τσουαμενί), Βαλβέρδε (76’ Καμαβινγκά), Μπενζεμά, Βινίσιους Τζούνιορ (85’ Θεμπάγιος).

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Τραπ, Τουρέ (70’ Αλάριο), Τούτα, Εντιγκά, Κνάουφ, Σο, Ρόντε (58’ Γκέτσε), Λενζ, Καμάντα, Μπόρε, Λίντστρομ (58’ Κολό Μουανί).

