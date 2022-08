Κόσμος

Μεξικό – παγιδευμένοι ανθρακωρύχοι: Άκαρπη η πρώτη προσπάθεια εισόδου στη στοά

Δέκα ανθρακωρύχοι έχουν εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένη στοά εδώ και μια εβδομάδα, με τον χρόνο «σβήνει» τις ελπίδες για επιζώντες.

Στρατιώτης μπήκε για μερικές στιγμές σε πλημμυρισμένη στοά ορυχείου στο βόρειο Μεξικό όπου αγνοούνται δέκα εργαζόμενοι επί μια εβδομάδα, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Κοαουίλα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου είδαν τον στρατιωτικό, εφοδιασμένο με φιάλη οξυγόνου και μάσκα, αλλά φορώντας τη στολή του —όχι στολή δύτη— να κατεβαίνει σε μια από τις στοές μέσα σε μεταλλικό καλάθι, προτού βγει ξανά στην επιφάνεια λεπτά αργότερα.

Ο κυβερνήτης Μιγκέλ Ρικέλμε ανέφερε μέσω Twitter ότι δύτης του στρατού μπήκε στη στοά υπ’ αριθμόν 4 του ορυχείου, αλλά συνάντησε εμπόδια και δεν κατάφερε να προχωρήσει.

Η συντονίστρια της Πολιτικής Προστασίας Λάουρα Βελάσκες έλεγε νωρίτερα πως τα μέλη των σωστικών συνεργείων είναι «έτοιμα» να μπουν «οποτεδήποτε» στο ανθρακωρυχείο, σε βάθος 60 μέτρων, έπειτα από εξερεύνηση με υποβρύχιο drone.

Εκατοντάδες μέλη σωστικών συνεργείων, ανάμεσά τους δύτες των ενόπλων δυνάμεων, κινητοποιήθηκαν στην επιχείρηση με σκοπό τον εντοπισμό των αγνοούμενων ανθρακωρύχων. Οι ελπίδες των συγγενών πως θα βρεθούν ζωντανοί σβήνουν όσο ο χρόνος περνά.

Κατά τις αρχές, οι ανθρακωρύχοι εκτελούσαν εργασίες εκσκαφής όταν έγινε διάτρηση φρεατίου υπόγειων υδάτων.

Η πολιτεία Κοαουίλα, πρακτικά η μόνη όπου εξορύσσεται άνθρακας στο Μεξικό, γνώρισε σειρά φονικών δυστυχημάτων σε ορυχεία στην πορεία των ετών. Το χειρότερο έγινε την 19η Φεβρουαρίου 2006, όταν 65 ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης αερίου στην Πάστα δε Κόντσος.

