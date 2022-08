Κοινωνία

Καιρός – ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το επόμενο τριήμερο.

Έντονη αστάθεια στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, το επόμενο τριήμερο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα κορυφωθούν την Κυριακή (14-8-2022), ενώ τη Δευτέρα (Δεκαπενταύγουστος) ο καιρός προβλέπεται βελτιωμένος.

Πιο αναλυτικά:

Αύριο Παρασκευή (12-8-2022) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από νωρίς στην κεντρική Μακεδονία και από μεσημβρινές ώρες στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη δυτική και την κεντρική Στερεά (κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία). Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Το Σάββατο (13-8-2022) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το Ιόνιο. Τα έντονα φαινόμενα στη Μακεδονία θα συνεχιστούν και τη νύχτα προς την Κυριακή.

Την Κυριακή (14-8-2022), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Τη νύχτα προς τη Δευτέρα τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στη βορειοανατολική Ελλάδα (τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο), ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί.

