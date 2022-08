Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης

Η ενέργεια "χτυπάει" κόκκινο. Πώς θα είναι η ερωτική, αλλά και επαγγελματική των ζωδίων. Αναλυτικές προβλέψεις.

Η Πέμπτη έρχεται να κατευνάσει τις εντάσεις μας, να μας χαλαρώσει και να βγάλει στην επιφάνεια όλα τα θετικά συναισθήματά μας. Είναι ιδανική μέρα να αφεθούμε στο να μας παρασύρουν τα όνειρά μας, να ανοίξουμε τις κεραίες μας για να αφουγκραστούμε το σύμπαν και να πιάσουμε τα σήματά του, να πιστέψουμε στο θαύμα, στο απίθανο, στο καλό. Η έμπνευσή μας θα είναι μεγάλη, η φαντασία μας μεγαλύτερη, κυρίως στα ερωτικά μας, κάνοντάς μας να σκαρώνουμε ιστορίες μιας μεγάλης αγάπης και προτρέποντάς μας να βρούμε το άλλο μας μισό, το ιδανικό, εκείνο με το οποίο θα ζήσουμε τις πιο ρομαντικές και όμορφες στιγμές μας. Λουλούδια, κεριά, αιθέρια έλαια, ένα γλυκόπιοτο κρασί, μια απαλή μουσική, είναι τα μέσα που θα μας ταξιδέψει μακριά από την πεζή μας καθημερινότητα. Ευνοούνται όλα τα επαγγέλματα που έχουν κάνουν με τις τέχνες και την καλλιτεχνία, όπως επίσης σχετικά με καλλυντικά, αρώματα, σπα και εναλλακτικές θεραπείες.

ΚΡΙΟΣ

Δεν θέλετε να χαλάσετε τη διάθεσή σας, να κουραστείτε αλλά ούτε και να ασχοληθείτε με καταστάσεις που σας γεμίζουν άγχος. Ακόμα και κάποιο θέμα στη δουλειά θα το αφήσετε να περάσει, χωρίς να δώσετε περισσότερη συνέχεια. Από την άλλη, όσον αφορά στα ερωτικά σας, φαντάζεστε διάφορα να συμβαίνουν με εσάς και ένα πρόσωπο που ποθείτε και ταυτόχρονα σας δημιουργούνται και έντονα συναισθήματα. Αν είναι σε… διαθεσιμότητα, όλα καλά, αν όμως δεν είναι, τότε μάλλον θα πρέπει να μην τα ξεπεράσετε γρήγορα και να ξεκολλήσετε.

ΤΑΥΡΟΣ

Τα συναισθήματα θα σας πλημμυρίσουν και ενδεχομένως βγάλετε διάφορα παράπονα στο ταίρι σας ή να του χρεώσετε διάφορα που ίσως και να μην ευσταθούν και να είναι της φαντασίας σας. Αν ακούσετε ήρεμα τις εξηγήσεις που θα σας δώσει, θα το διαπιστώσετε. Αν, πάλι, είστε μόνοι, αν δε βασίζεστε κάπου, μην τρέφετε υψηλές προσδοκίες για ένα πρόσωπο, μόνο και μόνο από αυτά που σας λέει. Περιμένετε να δείτε και ανάλογες πράξεις κι ύστερα… απογειώνεστε στον έβδομο ουρανό. Επίσης, μη δίνετε τόσο βάρος δε υποσχέσεις, όσον αφορά στα επαγγελματικά σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ενδεχομένως στον εργασιακό σας χώρο να πέσουν στην αντίληψή σας κάποιες περίεργες κινήσεις από συναδέλφους σας που θα σας δημιουργήσουν υποψίες ότι παίζονται παιχνίδια εις βάρος σας. Καλό είναι να είστε πιο προσεκτικοί, να μην ανοίγετε το στόμα σας, αλλά μην φτάσετε στο σημείο να υποπτεύεστε και την σκιά σας. Ερωτικά, όσο μπορείτε να… εξαπατήσετε εσείς, το ίδιο μπορείτε να εξαπατηθείτε και να πέσετε σε ένα πρόσωπο που έχει ευκολία στο να χειρίζεται συναισθηματικά τον καθένα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η καρδιά σας θα σκιρτήσει και θα νιώσετε να σας συνεπαίρνει ερωτικά ένα πρόσωπο με τον ερωτισμό και τον αισθησιασμό του. Ενδεχομένως να δίνετε μεγαλύτερες διαστάσεις από τις πραγματικές, να κάνετε όνειρα πολλά, όμως οι πιθανότητες το παραμύθι σας να έχει ευτυχισμένη κατάληξη είναι μεγάλες. Όσον αφορά όμως στα επαγγελματικά, έχετε υπόψη σας ότι η ευπιστία δεν είναι καλός σύμβουλος, γι’ αυτό τσεκάρετε αν αυτά που σας τάζουν, μπορούν να γίνουν. Η διαίσθησή σας όμως θα σας καθοδηγήσει σωστά.

ΛΕΩΝ

Το να κάνετε μικρά, προσεκτικά βήματα στα επαγγελματικά σας και να μην θαμπώνεστε από την πρώτη υπόσχεση που θα σας δώσουν ή την πρόταση που θα σας κάνουν, σας προστατεύει από μελλοντική απογοήτευση. Ακόμα, ενδέχεται να κάνετε μια εξεζητημένη ή ακριβή αγορά για το σπίτι σας, που όμως η τιμή της δε θα συμβαδίζει με την ποιότητά της. Από την άλλη, το να τα βλέπετε όλα όμορφα σε ένα πρόσωπο και να μη διακρίνετε κάποια αρνητικά στοιχεία θα μπορούσε να σημαίνει ότι είστε ερωτευμένοι ή ότι θέλετε να… εθελοτυφλείτε. Συνειδητοποιήστε όμως σύντομα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ένα όμορφο κομπλιμέντο ή μια ευγενική χειρονομία θα σας ανεβάσει την αυτοπεποίθηση και θα νιώσετε ξεχωριστοί. Ενδεχομένως να αφήσετε τον εαυτό σας να… ονειρευτεί, να πιστέψει ότι κάτι υπέροχο θα προκύψει, όμως, όσο κι αν σας αρέσει το συγκεκριμένο πρόσωπο και θεωρείτε ότι έχει πολλά από αυτά που ζητάτε, ξοδέψτε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να το γνωρίσετε περισσότερο, ώστε να μη πέσετε από τα σύννεφα αργότερα. Επαγγελματικά, αν κάτι δε σας αρέσει σε μια πρόταση που θα σας γίνει, ακόμα κι αν δεν υπάρχει προφανής λόγος, μην τη δεχτείτε.

ΖΥΓΟΣ

Σας χρειάζεται ξεκούραση, ενδεχομένως και μια μικρή απομάκρυνση από όσα σας απασχολούν, αν όχι σωματική, πνευματική, ώστε να αποκτήσετε ξανά την ενεργητικότητα και την ευεξία σας. Μια μικρή αποτοξίνωση, ένα μασάζ, ακόμα και λίγες ώρες παραπάνω ύπνου ίσως είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να χαρίσετε τον εαυτό σας. Δεν αποκλείεται, επίσης, να είστε αφηρημένοι στη δουλειά σας, γιατί σκέφτεστε ένα πρόσωπο που έχει καταφέρει να αγγίξει την καρδιά σας, αλλά μάλλον δεν είχατε καταλάβει πόση επίδραση έχει πάνω σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Έχετε επίγνωση του πόσο συναισθηματικοί είστε και μάλιστα σε βαθμό που μπορεί να σας κάνει ευάλωτους. Εξ αιτίας του ότι φοβάστε μην προδοθεί η εμπιστοσύνη σας, φροντίζετε να το κρύβετε όσο περισσότερο γίνεται. Ωστόσο, σαν κάτι να άλλαξε τώρα και να αφήσετε τον εαυτό σας να νιώσει πράγματα για ένα πρόσωπο, που ακόμα και το ένστικτό σας λέει ότι δεν πέφτετε έξω στις εκτιμήσεις σας και ίσως σας προσφέρει όσα ζητάτε κι ακόμα περισσότερα. Επαγγελματικά, μια επιθυμία σας ενδέχεται να γίνει πραγματικότητα γεμίζοντάς σας ικανοποίηση.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μην παραμυθιάζεστε, κυρίως στη δουλειά σας ότι δεν υπάρχουν και άτομα που όχι μόνο δε σκέφτονται όπως εσείς, αλλά ευχαρίστως θα σας «παγίδευαν», αν ήταν να κερδίσουν περισσότερα. Φροντίστε λοιπόν να φυλάτε τα νώτα σας και να μην εμπιστεύεστε παρά μόνο λίγα και εκλεκτά που συνεργάζεστε χρόνια. Ερωτικά, μην πάτε γυρεύοντας για μπλεξίματα. Αν δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση με κάποιο πρόσωπο ή πιστεύετε ότι κάτι σας κρύβει, κρατήστε τις αποστάσεις σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Μπορεί στα επαγγελματικά σας να καταστρώνετε όσα σχέδια θέλετε και να μην ξεφεύγετε από τους στόχους σας, στα ερωτικά όμως θα διαπιστώσετε ότι δε γίνεται, καθώς ποτέ δεν γνωρίζετε για ποιο πρόσωπο και πόσο δυνατά θα χτυπήσει η καρδιά σας. Κι είναι αυτή η συνειδητοποίηση που θα σας αποσυντονίσει. Όσο κι αν το μυαλό σας βάλει εμπόδια, το συναίσθημα θα βρει τρόπο να τα διαπεράσει. Είστε δύσπιστοι, έχετε τα μάτια και τα αφτιά σας ανοιχτά, ίσως όμως εκπλαγείτε θετικά, ανακαλύπτοντας ότι όντως ισχύουν όσα σας υπόσχονται.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Από τη στιγμή που ρισκάρετε στα ερωτικά σας και δεν παίρνετε τα… αναγκαία μέτρα προστασίας είναι πολύ πιθανό να την… πατήσετε. Μπορεί εσείς να είστε ειλικρινείς και να μην μπαίνετε καν σε διαδικασία να πείτε πράγματα που δεν πιστεύετε, ίσως γι’ αυτό και αδυνατείτε να καταλάβετε τις προθέσεις κάποιου προσώπου που του είναι εύκολο να το κάνει. Γι’ αυτό, μην τρέφετε υψηλές προσδοκίες, για να μη διαψευστείτε. Επαγγελματικά, φερθείτε πονηρά, χρησιμοποιήστε το χρόνο υπέρ σας και μη δεσμεύεστε στο οτιδήποτε.

ΙΧΘΥΣ

Έχετε τη δυνατότητα να απωθείτε από το μυαλό σας κάθε δυσάρεστη σκέψη και συναίσθημα, που σας δημιουργείται στην καθημερινότητά σας και να κρατάτε μόνο τα θετικά. Αν αισθάνεστε πιεσμένοι, θα νιώσετε την ανάγκη να αποτραβηχτείτε στον δικό σας κόσμο για να φορτίσετε τις μπαταρίες σας. Θα αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη, θα ονειρευτείτε αυτά που θέλετε να συμβούν στη ζωή σας, όσα επιθυμείτε για τα ερωτικά σας, αλλά μη μείνετε μόνο εκεί. Βρείτε τον τρόπο να τα πραγματοποιήσετε. Μια γνωριμία πάντως θα σας τροφοδοτήσει με ελπίδες και προσδοκίες.

