Πέθανε αντιπλοίαρχος που υπηρετούσε στο ΓΕΝ

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του διερευνώνται.

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε ότι ο αντιπλοίαρχος Μάχιμος Ν.Π. που υπηρετεί στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού απώλεσε αιφνιδίως τις αισθήσεις του εντός της υπηρεσίας σήμερα το μεσημέρι. Ακολούθως διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του διερευνώνται. Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι οικείοι του.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια του συναδέλφου και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

