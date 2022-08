Τεχνολογία - Επιστήμη

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Απάτη με προώθηση σκευασμάτων

Η προειδοποίηση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την απάτη μέσω διαδικτύου.

Την προσοχή των πολιτών σχετικά με προώθηση σκευασμάτων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω Διαδικτύου εφιστά με ανακοίνωση της, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

«Εδώ και αρκετό καιρό διακινούνται στο διαδίκτυο συνεντεύξεις επιφανών μελών της επιστημονικής μας εταιρείας, μεταξύ άλλων και των καθηγητών Φούσα, Φιλιππάτου και Παρίση, που φέρονται σε δηλώσεις τους να προτρέπουν το κοινό στην ευεργετική χρήση για τα καρδιαγγειακά νοσήματα διαφόρων σκευασμάτων. Οι συνεντεύξεις αυτές είναι ψευδείς και τα μέλη μας ουδέποτε έχουν θέσει το επιστημονικό τους κύρος στην υπηρεσία προώθησης κάποιου προϊόντος», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΚΕ.

Επειδή οι διαφημίσεις προτρέπουν τους ασθενείς να διακόψουν τη θεραπεία τους, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα για την υγεία τους και δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα για τη δημόσια υγεία, η ΕΚΕ υπενθυμίζει ότι μόνο ο θεράπων καρδιολόγος είναι αυτός που θα συστήσει την κατάλληλη για τον ασθενή θεραπευτική αγωγή.

