Κρυονέρι: Κυνηγούσε αγριογούρουνα και τραυμάτισε γυναίκα με το όπλο

Παρ' ολίγον τραγωδία το βράδυ της Τετάρτης στο Κρυονέρι, όταν κάτοικος της περιοχής θέλησε να κυνηγήσει αγριογούρουνα και τα σκάγια από την καραμπίνα του τραυμάτισαν γυναίκα.

Όλα συνέβησαν όταν ο κάτοικος αντιλήφθηκε ένα κοπάδι αγριογούρουνων να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από εκείνον. Τότε έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να τα καταδιώκει πυροβολώντας προς το μέρος τους.

Όμως από τα σκάγια του όπλου τραυματίστηκε μια γειτόνισσά του που είχε βγει από το σπίτι της για να δει τι συνέβαινε.

Ειδοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη επιτόπου. Πρόλαβε να σκοτώσει ένα αγριογούρονο και να τραυματίσει ακόμη ένα.

Δήλωση για το περιστατικό έκανε ο δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Kαλαφατέλης:

"εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και καταδικάζω απερίφραστα το συμβάν που παρά λίγο να καταλήξει σε τραγωδία. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να θέτει σε κίνδυνο, για οποιοδήποτε λόγο, τη ζωή συμπολιτών μας. Ως Δήμος Διονύσου καλούμε τις αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν προς κάθε κατεύθυνση για την πιστή εφαρμογή του νόμου".

Οι πληθυσμοί των αγριγούρουνων έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα και από την από την πλευρά του ο δημαρχος Διονυσου καλεί τα Δασαρχεία Πεντέλης και Πάρνηθας και τις άλλες υπηρεσίες της Πολιτείας να εκπονήσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο για τη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και την απομάκρυνση των ζώων από τα όρια του Δήμου.

