Πικέ: Η νέα του σύντροφός μετά τον χωρισμό από την Σακίρα

Ποια είναι η νεαρή γυναίκα που φάινεται να του έχει "κλέψει" την καρδιά.

Μια φοιτήτρια φαίνεται πως έχει κλέψει την καρδιά του Ζεράρ Πικέ, σύμφωνα με διεθνή σκανδαλοθηρικά μέσα.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος Ισπανός αμυντικός της Μπαρτσελόνα μετά τον χωρισμό του από τη Σακίρα φέρεται να έχει σχέση με την 23χρονη Clara Chia Marti.

Σύμφωνα με τη Mirror, η 23χρονη, που σπουδάζει δημόσιες σχέσεις, εργάζεται στην εταιρεία του, Kosmos και ασχολείται με τη διοργάνωση events.

Οι δυο τους, όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, είναι ζευγάρι τους τελευταίους μήνες, αλλά το κρατούσαν μυστικό. Μάλιστα, κάποια δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι είχαν σχέση πριν ακόμα χωρίσει με την διάσημη τραγουδίστρια.

«Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και μήνες. Κρατούσαν κρυφή τη σχέση τους ωστόσο οι κοντινοί τους άνθρωποι γνώριζαν τι συνέβαινε μεταξύ τους. Οι άνθρωποι του, τον βοήθησαν να κρατήσει το ειδύλλιο κρυφό και έχουν σβήσει τους λογαριασμούς της 23χρονης Clara από τα social media, ώστε να μην μπορούν να βρεθούν εύκολα φωτογραφίες της. Αυτό και μόνο κάνει τους φίλους του να πιστεύουν ότι βλέπει σοβαρά τη σχέση», ανέφερε πηγή στη Sun.

Υπενθυμίζεται ότι η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ ήταν ζευγάρι από το 2011 μέχρι το 2022. Μαζί απέκτησαν δυο γιους, ενώ τον Ιούνιο ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.

