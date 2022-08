Αθλητικά

Ο Άρης “πλήρωσε τα λάθη” με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Οι χαμένες ευκαιρίες του στοίχισαν την πρόκριση, παρά την καλή εμφάνιση, η οποία "αποζημιώθηκε" από τους φιλάθλους.

Άδοξο τέλος έλαβε και η φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Άρη. Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μεν με 2-1 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ωστόσο αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του UEFA Europa Conference League, έχοντας ηττηθεί με 2-0 στο Ισραήλ. Στα Play Off της διοργάνωσης, η ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς θα αντιμετωπίσει τη Νις (18 και 25 Αυγούστου).

Κι όμως, τα πράγματα για την ομάδα του Χερμάν Μπούργος, που είχε οριζόντιο δοκάρι σε φάουλ του Λουίς Πάλμα (25'), θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Αντρέ Γκρέι (60'), σε φάση που απέκτησαν και αριθμητικό πλεονέκτημα, λόγω της αποβολής του Νταν Γκλέιζερ με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, ο Εράν Ζάχαβι στο 74' πέτυχε το «χρυσό γκολ» για τη Μακάμπι, προτού διαμορφώσει ο Σεΐκ Ντουκουρέ (81') το τελικό 2-1.

Υπερβολικά... ήσυχο το πρώτο μερος. Ο Χουλιάν Κουέστα πρόλαβε στο 6' τον επικίνδυνο Ντζόρτζε Γιοβάνοβιτς, ενώ τρία λεπτά αργότερα το σουτ του Σεΐκ Ντουκουρέ βρήκε σε ετοιμότητα τον Ντάνιελ Πέρετζ. Στο 23', η σέντρα-σουτ του Ντάνιελ Μαντσίνι πέρασε παράλληλα από την εστία του Πέρετζ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, το φάουλ σε καλή θέση που κέρδισε ο Μόουζες Οντουμπάτζο, οδήγησε στο οριζόντιο δοκάρι έπειτα από την εκτέλεση του Πάλμα. Στη συνέχεια οι Ισραηλινοί ήλεγξαν το ρυθμό, με το ημίχρονο να λήγει ισόπαλο δίχως τέρματα.

Χωρίς αλλαγές και στο ίδιο, χαμηλό τέμπο ξεκίνησε το δεύτερο 45λεπτο. Μέχρι που στο 54', σε μια ανύποπτη φάση, ο Γκλέιζερ έπεσε άγαρμπα πάνω στον Ιτούρμπε, με τον Τζον Μπίτον να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών. Φάση στην οποία ο Σκωτσέζος διαιτητής αρχικά έδειξε κόκκινη κάρτα στον Νιρ Μπίτον, για να διορθώσει το λάθος του, αποβάλλοντας εν τέλει τον Γκλέιζερ. Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Γκρέι για το 1-0, με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Κι αντί ο Άρης να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, δέχθηκε γκολ. Στο 74', ο Ζάχαβι πήρε την κάθετη πάσα του Γκάβριελ Κανιτσόφσκι και με άψογο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.

Τέλος; Όχι! Στο 80' ο Πέρετζ νίκησε σε τετ-α-τετ τον Γκρέι, αλλά στο επόμενο λεπτό ο Τζαμαϊκανός φορ με τακουνάκι έδωσε στον Ντουκουρέ για το 2-1. Το σουτ του Πάλμα (85') και η κεφαλιά του Γκρέι (87') δεν είχαν ευτυχή κατάληξη για τον Άρη, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να πανηγυρίζει μια πολύ δύσκολη πρόκριση με συνολικό σκορ 3-2.

Διαιτητής: Τζον Μπίτον (Σκωτία)

Κίτρινες: Φαμπιάνο, Πάλμα, Πίρσμαν, Χατζηιωάννου - Σάμποριτ, Φαν Όβεριμ, Γιοβάνοβιτς, Χοζέζ, Γκολάσα, Πέρετζ.

Κόκκινες: Γκλέιζερ

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Πίρσμαν, Νταμπό (68' Καμάτσο), Ντουκουρέ (90'+5' Ντιοπ), Μαντσίνι (78' Ματέο), Πάλμα (90'+5' Χατζηιωάννου), Ιτούρμπε (68' Μανού), Γκρέι.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Βλάνταν Ίβιτς): Πέρετζ, Νιρ Μπίτον, Γεϊνί, Σάμποριτ, Φαν Οβεριμ (90' Νταν Μπίτον), Γκλέιζερ, Κανιτσόφσκι (90' Ρίκαν), Ζεράλδες, Χοζέζ (78' Κάντιλ), Κούβας (66' Γκολάσα), Γιοβάνοβιτς (66' Ζάχαβι).

