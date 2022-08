Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Εκατοντάδες θάνατοι καθημερινά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόνο ένας στους τρεις άνω των 50 ετών έχει επιλέξει να κάνει τη δεύτερη αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Παρότι έχουν σημειωθεί πρόοδοι, οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 παραμένουν σε επίμονα υψηλό επίπεδο στις ΗΠΑ, όπου καταγράφονται σχεδόν 400 ημερησίως, αριθμός που δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από την άνοιξη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News, που επικαλέστηκε δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), της κυριότερης ομοσπονδιακής υπηρεσίας υγείας.

Τις προηγούμενες επτά ημέρες στη χώρα καταγράφηκαν λίγοι λιγότεροι από 2.700 θάνατοι συνδεόμενοι με τη λοίμωξη που προκαλεί ο νέος κορονοϊός και ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας από την αρχή του 2022 πλησιάζει τους 205.000 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η πρόσφατη έξαρση των μολύνσεων αποδίδεται σε πιο μολυσματικές υποπαραλλαγές του στελέχους Όμικρον του SARS-CoV-2, ιδίως στην BA.5.

Αν και 61 εκατ. άνθρωποι άνω των 50 έχουν δυνατότητα να λάβουν δεύτερη αναμνηστική δόση εμβολίων κατά της COVID-19, μόλις το ένα τρίτο εξ αυτών το έχει κάνει. Εκφράζεται ανησυχία ειδικά για τους πιο ηλικιωμένους και ευάλωτους.

Συνολικά, οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει 1,03 εκατ. θανάτους επί συνόλου 92,5 εκατ. μολύνσεων. Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας στην υφήλιο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ – Μπιλ Ράσελ: Αποσύρεται η φανέλα με τον Νο6 από όλες τις ομάδες

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 137 σημεία

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και χαλάζι την Παρασκευή