Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το τριήμερο

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο.

Το γεγονός της Παρασκευής είναι η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στον Υδροχόο , η οποία μας ωθεί να κλείσουμε την πόρτα στα παλιά και να προχωρήσουμε με τόλμη μπροστά για να αντιμετωπίσουμε καινούργιες προκλήσεις. Μας δίνει θάρρος, δύναμη, ισχυρή θέληση και κίνητρα για να αλλάξουμε οτιδήποτε δε μας αρέσει, εμποδίζει ή καθυστερεί την εξέλιξή μας, όμως όλα αυτά εννοείται ότι δε θα γίνουν χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις και να δημιουργηθούν ρήξεις. Οι καινούργιοι έρωτες θα γεννηθούν αυτή την περίοδο, γεμάτοι φλόγα και πάθος που θα κάνουν την καρδιά μας να χτυπήσει δυνατά και θα μας τροφοδοτήσουν με ενέργεια και ζωντάνια, άλλοι όμως μπορεί να ολοκληρώσουν το κύκλο τους και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Επαγγελματικά, η εποχή ενδεχομένως να μην επιτρέπει φρέσκα ξεκινήματα, αλλά μπορούμε να κάνουμε επαφές και να ερευνήσουμε νέες προοπτικές, ώστε την ερχόμενη σεζόν να είμαστε προετοιμασμένοι ανάλογα.

Παρότι είναι ένα Σάββατο του Αυγούστου , η ψυχολογία μας δε θα είναι η καλύτερη. Θα είμαστε πιο εσωστρεφείς, δε θα έχουμε και πολύ διάθεση να βγούμε να διασκεδάσουμε και να ξενυχτήσουμε, αντίθετα, θα μας γεμίσει περισσότερο η συντροφιά των πολύ δικών μας ανθρώπων, φίλων ή της οικογένειάς μας και οι συγκεντρώσεις σε σπίτια, όπου αισθανόμαστε πιο οικεία και άνετα. Από την άλλη, κάποιες αναμνήσεις, ενδεχομένως δυσάρεστες, δε θα μας αφήσουν να ηρεμήσουμε και θα μας ξαναφέρουν στο μυαλό διάφορες καταστάσεις που νομίζαμε ότι είχαμε ξεχάσει ή ξεπεράσει. Είναι μάλιστα πολύ πιθανό να μας επηρεάσουν και να μας δημιουργήσουν επιφυλάξεις και για το παρόν ή να κάνουμε νοερές συγκρίσεις του τότε με το τώρα. Επίσης, θα επηρεαστούμε αρκετά από τη γνώμη ή την κρίση των αγαπημένων μας προσώπων. Από την άλλη, θα είμαστε πιο συναισθηματικοί, ρομαντικοί αλλά και ευσυγκίνητοι, αποζητώντας έναν έρωτα πραγματικό, μια αγκαλιά να χωθούμε, να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε.

Η Κυριακή έρχεται να μας συμμαζέψει, να μας οργανώσει και να βάλει τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας σε μια σειρά. Υπάρχουν δουλειές και εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν και δεν αναβάλλονται, οπότε μας καλεί να αφήσουμε το καθισιό και την τεμπελιά και να ανασκουμπωθούμε να τα τελειώσουμε. Ενδεχομένως να γίνουμε πιο παρατηρητικοί, να ελέγξουμε ξανά λεπτομέρειες, να οργανώσουμε τις εργασίες, το σπίτι μας και την ίδια μας τη ζωή. Ερωτικά είμαστε αγκιστρωμένοι στη λογική και βάζουμε στην άκρη τα αισθήματά μας. Εξετάζουμε κριτήρια και προοπτικές, όσο γίνεται πιο αντικειμενικά, σαν να αφορά μια τυπική διαδικασία κι αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν μας αφορά το θέμα. Από την άλλη, κύριο μέλημά μας είναι η διατροφή μας, η σωματική άσκηση κι ό,τι μας κρατά υγιείς και σε ευεξία. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουμε μια δίαιτα ενώ θα σκεφτούμε και το τσεκάπ που έχουμε καιρό να κάνουμε!

ΚΡΙΟΣ

Την Παρασκευή θα κάνετε μεγάλη προσπάθεια να κρατήσετε την υπομονή σας και να μην τραβήξετε τα πράγματα στα άκρα, όμως κάποιες καταστάσεις που ζείτε σας θυμίζουν παρόμοιες που είχατε ζήσει παλιότερα και φοβάστε ότι θα ξαναγίνετε στο ίδιο έργο θεατές. Η Πανσέληνος σας καλεί, με θάρρος και τόλμη, να αλλάξετε κάποια δεδομένα στα επαγγελματικά σας ή σε μια φιλική σχέση, ακόμα και να κάνετε το βήμα προς την έξοδο, αν πλέον έχουν δεν έχουν τίποτα να σας προσφέρουν, αντίθετα σας στερούν τη διάθεση να δημιουργήσετε και σας κρατούν πίσω. Την Κυριακή πολλά θα είναι αυτά που θα κάτσετε να ξανασκεφτείτε και να αποφασίσετε. Το θέμα όμως είναι κατά πόσο θα έχετε καθαρό μυαλό, λόγω συναισθηματικής φόρτισης. Μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα, αν δεν εξετάσετε προσεκτικά κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να αλλάξουν όλη την εικόνα.

ΤΑΥΡΟΣ

Την Παρασκευή είναι πιθανή μια απόδραση από την πόλη για να ξεσκάσετε ή να επισκεφτείτε κάποια συγγενικά σας πρόσωπα που σας έχουν λείψει. Αν έχετε σχέση, θα αφιερώσετε χρόνο στον άνθρωπό σας και θα βιώσετε κάποιες στιγμές που θα σας φέρουν πιο κοντά. Η Πανσέληνος όμως σας θέλει αποφασιστικούς και σίγουρους, όσον αφορά στα επαγγελματικά σας και το άμεσο μέλλον σας. Ίσως ήρθε η στιγμή να ανοίξετε τα φτερά σας για κάτι δικό σας ή να αναζητήσετε κάτι καινούργιο ή διαφορετικό που θα σας βάλει σε δημιουργικό οίστρο. Σίγουρα όμως χρειάζεται να κάνετε μεγάλες τομές. Την Κυριακή μάλιστα θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν είστε αντικειμενικοί, συχνά λειτουργείτε με συμπάθειες κι αντιπάθειες και αυτό ισχύει και σε θέματα δουλειάς, κάτι που οφείλετε να αλλάξετε. Ορισμένοι άνθρωποι είναι φίλοι σας, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μπορείτε να συνεργαστείτε κιόλας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Την Παρασκευή θα προβληματιστείτε, ίσως και να μετανιώνετε για κάποιες κινήσεις του παρελθόντος σας που δεν ήταν και πολύ πετυχημένες και ενδεχομένως να σας εξέθεσαν συναισθηματικά ή οικονομικά, όμως θα προσπαθήσετε να διατηρήσετε την πίστη σας ότι κάτι καλό θα προκύψει στο άμεσο μέλλον. Η Πανσέληνος πάντως θα σας βοηθήσει να ξεσκαρτάρετε το περιβάλλον σας από πρόσωπα και καταστάσεις που σας παιδεύουν και αναλώνουν τον πολύτιμο χρόνο και την ενέργειά σας. Ένα ταξίδι που μπορεί να κάνετε θα αποδειχθεί αρκετά σημαντικό για το μέλλον σας, είτε στον επαγγελματικό είτε στον ερωτικό τομέα. Η Κυριακή σας καλεί σε ένα επανασχεδιασμό των στόχων σας καθώς ενδέχεται κάποια δεδομένα να μην ισχύουν ή να μη σας εκφράζουν. Αν αναζητάτε κάτι άλλο, θα πρέπει να το κάνετε, μην αφήσετε όμως το προηγούμενο, αν δεν το σιγουρέψετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Την Παρασκευή θα υπάρξει μια γκρίνια ή πιέσεις του ανθρώπου σας, που από ένα σημείο και μετά θα αρχίσουν να σας εκνευρίζουν και πιθανόν να ξεσπάσετε. Από την άλλη, ίσως βρείτε την ευκαιρία να ασχοληθείτε με κάποιες εκκρεμότητες της δουλειάς σας κι ίσως παρέμβετε για να λύσετε ένα ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με ένα συνεργάτη σας. Όσον αφορά στην Πανσέληνο, ο οικονομικός αλλά και σεξουαλικός τομέας θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον σας, με υποχρεώσεις που πρέπει να καλυφθούν για να ανασάνετε ελεύθερα αλλά και επιθυμίες που θέλετε να ικανοποιήσετε. Και στις δύο περιπτώσεις οφείλετε να λειτουργήσετε με θάρρος και αποφασιστικότητα και να διεκδικήσετε όσα πιστεύετε ότι σας αξίζουν. Η Κυριακή θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τις σκέψεις σας και να κάνετε ένα σχέδιο δράσης! Ενδεχομένως να συμβάλλουν και κάποιες πληροφορίες ή να συλλέξετε διάφορα στοιχεία.

ΛΕΩΝ

Την Παρασκευή δεν θα θέλετε να ξεμυτίσετε από το σπίτι σας είτε γιατί θα βαριέστε είτε γιατί θα καταπιαστείτε με διάφορες εργασίες που είχατε αφήσει σε εκκρεμότητα και όταν τις ολοκληρώστε θα είστε κουρασμένοι. Η Πανσέληνος στον 7ο οίκο σας έρχεται να κλείσει θέματα που άνοιξαν με την προηγούμενη έκλειψη στο ζώδιό σας. Πιθανόν να συνειδητοποιείτε την κατάσταση που βρίσκεται η σχέση σας ή μια επαγγελματική σας συνεργασία και να αναγκαστείτε να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Από την άλλη, αν νιώθετε καταπιεσμένοι ή καταδικασμένοι σε μια κατάσταση που δεν αλλάζει, τότε οφείλετε για το δικό σας καλό να την τερματίσετε. Μια σχέση – σταθμός για τη ζωή σας μπορεί τώρα να δημιουργηθεί. Η Κυριακή σας παρακινεί να αφήσετε τις θεωρίες και να περάσετε σε πράξεις. Να αφουγκραστείτε τόσο τις δικές σας ανάγκες, όσο και των άλλων κι ανάλογα να κινηθείτε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Την Παρασκευή θα επιδιώξετε μια κοντινή επαφή με αγαπημένα σας πρόσωπα που έχετε καιρό να δείτε από κοντά, ενώ αν έχετε σχέση, ο ρομαντισμός και ο αισθησιασμός που εκπέμπετε είναι εγγύηση για να απολαύσετε μοναδικές νύχτες με τον άνθρωπό σας αλλά και να ελκύσετε ένα πρόσωπο που θα σας προκαλέσει πλήθος συναισθημάτων. Η Πανσέληνος στρέφει το ενδιαφέρον σας σε εργασιακά θέματα που, με τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε, τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα σας εξαντλήσουν, όμως θα κάνετε κι αλλαγές που πριν δεν τολμούσατε. Κάποιες ενοχλήσεις στην υγεία σας είναι πιθανές που ενδεχομένως να οφείλονται σε ψυχοσωματικούς παράγοντες. Την Κυριακή θα καλείστε τόσο στη σχέση σας όσο και σε μια επαγγελματική σας συνεργασία να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους. Αν είστε μόνοι, θα γίνετε πιο προσεκτικοί και παρατηρητικοί όσον στις ερωτικές σας επιλογές.

ΖΥΓΟΣ

Την Παρασκευή δε θα έχετε και πολύ διάθεση να κυκλοφορήσετε. Αντίθετα, θα θέλετε να κάτσετε παρέα με τα πολύ δικά σας πρόσωπα, ενώ υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μια ένταση με την οικογένειά σας για ένα ζήτημα που κρατά από τα παλιά και δεν έχει ξεκαθαρίσει. Με την Πανσέληνο να γίνεται στον οίκο των ερώτων σας, θα διαπιστώσετε ότι εύκολα θα γίνετε και χαλί να σας πατήσουν, αν έχουν τον τρόπο, όμως αν αποπειραθούν να σας υποτιμήσουν, δε θα διστάσετε να εξαφανιστείτε. Σύντομα πάντως θα βιώσετε ένα συναρπαστικό ειδύλλιο. Την Κυριακή θα συμμαζέψετε τα μυαλά σας, θα πνίξετε τον ενθουσιασμό σας και θα καταπιαστείτε με διάφορες δουλειές που πρέπει να γίνουν και τα χρονικά περιθώρια έχουν εκπνεύσει. Κυρίως αν ετοιμάζεστε να εγκαταλείψετε την πόλη και δε θέλετε να τρέχετε αγχωμένοι την τελευταία στιγμή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Την Παρασκευή θα διαπιστώσετε ότι οι κατακτήσεις σας έχουν αυξηθεί με την σοβαρή, ενώ με την ευχάριστη παρουσία σας θα κερδίσετε τα θετικά σχόλια. Επειδή εύκολα γίνεστε προσεγγίσιμοι δε θα σας λείψουν οι προτάσεις είτε επαγγελματικού είτε προσωπικού επιπέδου. Με την Πανσέληνο στον 4ο οίκο σας το ενδιαφέρον σας θα επικεντρωθεί σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Δεν αποκλείεται κιόλας να ετοιμάζεστε για επιστροφή στις ρίζες σας, να επισκεφτείτε το πατρικό σας και να χρειάζεται να διευθετήσετε μια σειρά από υποχρεώσεις. Κάποιες αλλαγές, ίσως και αναγκαστικές, στο χώρο σας είναι πιθανές. Την Κυριακή είναι πιθανός ένας μίνι υπολογισμός του τι προσφέρετε και του τι παίρνετε από τις διαπροσωπικές σας σχέσεις, που δεν είναι κακό, εκτός αν το παρακάνετε και χάσετε τον συναισθηματικό παράγοντα. Επαγγελματικά, βλέπετε ότι δεν είναι η κατάλληλη εποχή για ρίσκα, όποτε αφήνετε τα πράγματα ως έχουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Την Παρασκευή θα είστε κάπως φορτισμένοι και ενδεχομένως να κάνετε κάποια απόπειρα, ξοδεύοντας χρήματα, να καλύψετε το συναισθηματικό σας κενό. Ερωτικά, έχετε αμφιβολίες για το αν είστε έτοιμοι να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις μιας σχέσης γι’ αυτό θα είστε προσεκτικοί στις κινήσεις και τα λόγια σας. Με την Πανσέληνο η επικοινωνία σας αλλά και οι μετακινήσεις σας θα αυξηθούν. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να αναλώσετε αρκετό χρόνο σε ανταλλαγή ειδήσεων και πληροφοριών που δεν έχουν και ιδιαίτερη αξία. Γι’ αυτό φροντίστε να κερδίσετε και κάτι από όλες αυτές τις συζητήσεις και τις επαφές. Την Κυριακή θα κάνετε ένα καθάρισμα και οργάνωση του χώρου σας. Αυτό θα σας βοηθήσει όχι μόνο να ξεφορτωθείτε άχρηστα αντικείμενα, αλλά και θα σας δώσει μια αίσθηση τάξης και στη ζωή σας που κι εκεί θα έπρεπε να κάνετε τα ανάλογα ξεσκαρταρίσματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Την Παρασκευή θα έχετε μια κυκλοθυμία και θα νιώθετε μια ήρεμοι και μια ανασφαλείς, ενώ δεν αποκλείεται να κάνετε κάποια παράπονα στο ταίρι σας για τη θέματα της σχέσης σας που παραμένουν άλυτα. Αν όμως είστε μόνοι, ο συνδυασμός σεξουαλικότητας και ρομαντισμού που διαθέτετε σας κάνει περιζήτητους. Το πόσο ελκύετε θα το καταλάβετε με την Πανσέληνο που ξαφνικά θα αρχίσει να σας αυξάνετε και η διάθεση να ρισκάρετε λίγο περισσότερο. Και οικονομικά όμως μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία που καλό είναι να την ερευνήσετε και να μην την αφήσετε να σας ξεφύγει. Την Κυριακή ίσως αισθανθείτε ότι η καθημερινότητά σας δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε άρωμα, είναι ουδέτερη, γεμάτη δουλειές και υποχρεώσεις, αλλά είναι στο χέρι σας να τη βελτιώσετε. Πιθανόν μάλιστα να βρείτε και έναν τρόπο να απλοποιήσετε κάποια πράγματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Την Παρασκευή θα αισθάνεστε μια ατονία και θα προτιμήσετε να το περάσετε στο σπίτι σας, με τη συντροφιά λίγων και πολύ δικών σας ανθρώπων. Με την Πανσέληνο στο ζώδιό σας καλείστε να επανεξετάσετε για τυχόν λάθη σας, ώστε να μην επαναληφθούν. Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και συγχωρητικοί ακόμα και με αυτούς που σας έβλαψαν συνειδητά, για να δικαιώσετε τον τίτλο του μεγαλόψυχου και γενναιόδωρου που έχετε. Έτσι εξελίσσεστε και πετάτε από πάνω σας τα συναισθηματικά βάρη. Επαγγελματικά, αν ξέρετε ότι κάποιοι σας κακολογούν, φροντίστε να μην τους δικαιώνετε με τις διάφορες υπερβολές σας. Την Κυριακή θα κρατήσετε για τον εαυτό σας τις βλέψεις σας και προς τα έξω θα δείχνετε πιο συγκρατημένοι και μετρημένοι. Όμως να έχετε πλήρη επίγνωση των πραγματικών σας αναγκών για να μπορέσετε να τις καλύψετε είτε σε οικονομικό είτε σε σεξουαλικό επίπεδο.

ΙΧΘΥΣ

Την Παρασκευή θα την περάσετε με καλούς φίλους και είτε πάτε κάπου να διασκεδάσετε είτε απλά μαζευτείτε σε ένα σπίτι, θα νιώσετε πολύ όμορφα και τυχεροί που τους έχετε στη ζωή σας. Μην σας φανεί περίεργο, αν ξαφνικά κάποιο πρόσωπο από τον κοινωνικό σας κύκλο σας εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον του. Η Πανσέληνος στον 12ο οίκο σας θα σας σπρώξει σε συγκεκριμένες συνειδητοποιήσεις και μάλιστα ίσως αλλάξετε στάση απέναντι σε εργασιακά ή προσωπικά σας θέματα και γίνετε πιο τολμηροί ή διεκδικητικοί. Σίγουρα πάντως υπομονετικοί και ανεκτικοί δε θα είστε. Την Κυριακή θα καταλάβετε ότι από σας εξαρτάται και η ερωτική και η επαγγελματική επιτυχία και το μόνο που χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσετε τις ικανότητες και τα ταλέντα σας. Η αναλυτική σας σκέψη, το οργανωτικό σας πνεύμα και η μεθοδευμένη δράση θα σας ανεβάσει πολλά σκαλοπάτια.

Πηγή: glance.gr

