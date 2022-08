Κοινωνία

Καιρός: Τοπικές βροχές και χαλάζι το Σάββατο

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα το Σάββατο και πώς θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Το Σάββατο προβλέπονται αρχικά τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρο, Ανατολική Θεσσαλία, Ιόνιο, Κεντρική και Δυτική Στερεά, που τις θερμές ώρες της ημέρας θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και πιθανόν στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρά, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε Κεντρικό Ιόνιο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 27 βαθμούς), 19 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 35 βαθμούς), 22 έως 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 15 έως τους 28 βαθμούς), 20 έως 33 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 22 έως 34 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 24 έως 31 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 Μποφόρ, στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέτριοι 5 Μποφόρ και στη θάλασσα του Καστελλόριζου ισχυροί 6 Μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 Μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ορεινά τμήματα αναμένονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και στα παραθαλάσσια τμήματα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα στο Σαρωνικό σχεδόν μέτριοι 4 Μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα ορεινά τμήματα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

