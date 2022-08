Αθλητικά

Κορίνθιανς: Ο Γουίλιαν αποχώρησε λόγω απειλών

Απειλές για τη ζωή του δεχόταν ο παίκτης της Κορίνθιανς, καθώς και η οικογένειά του.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Γουίλιαν, αποφάσισε να αποχωρήσει από την Κορίνθιανς, μετά από απειλές που δέχθηκε για την ζωή του.

Ο 34χρονος άσος, ο οποίος έκανε καριέρα στην Αγγλία με την Αρσεναλ και την Τσέλσι, πήγε με ελεύθερη μεταγραφή στην Κορίνθιανς το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η επιστροφή ήταν κάθε άλλο παρά ευχάριστη για τον έμπειρο άσο, που μετρά 70 συμμετοχές με την εθνική Βραζιλίας, από το ντεμπούτο του το 2011.

Ο Γουίλιαν αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει στην Ευρώπη και ότι έλυσε το συμβόλαιο με τον σύλλογο, ενώ ο αγγλικός Τύπος, αναφέρει ότι δεν αποκλείεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Φούλαμ.

«Δεν ήλθα στην Βραζιλία για να με απειλούν», είπε ο Γουίλιαν μιλώντας στην «Globo Esporte» και πρόσθεσε: «Οποτε η Κορίνθιανς έχανε κι εάν κάποιες φορές δεν τα πήγαινα καλά στο παιχνίδι, η οικογένειά μου δεχόταν απειλές και ύβρεις στα social media. Στην αρχή, η γυναίκα μου και οι κόρες μου, ενώ μετά από λίγο άρχισαν να επιτίθενται στον πατέρα μου και στην αδελφή μου».

«Η Κορίνθιανς αποδέχθηκε την απόφαση του αθλητή. Ο Γουίλιαν ισχυρίσθηκε ότι έχει προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα και εξέφρασε την επιθυμία να φύγει από την Βραζιλία. Η Κορίνθιανς λυπάται, αλλά σέβεται την απόφαση του παίκτη», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του βραζιλιάνικου συλλόγου.

