Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ξάνθη: Ένας θάνατος και δεκάδες νέα κρούσματα στο Γηροκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολη η κατάσταση στο Γηροκομείο Ξάνθης, καθώς νέα κρούσματα εντοπίστηκαν μετά τα 36 αρχικά. Κατέληξε η πρώτη ασθενής που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Είκοσι νέα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στο γηροκομείο της Ξάνθης, σε 18 τρόφιμους και 2 μέλη του προσωπικού.

Παράλληλα, από τα κρούσματα που εντοπίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, μια ηλικιωμένη κατέληξε σήμερα.

Συνολικά είχαν εντοπιστεί 26 τρόφιμοι θετικοί στον κορονοϊό με λίγα ή και καθόλου συμπτώματα καθώς και 10 από το προσωπικό του ιδρύματος.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του γηροκομείου, με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανακοίνωση γνωστοποίηση τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει τις τελευταίες μέρες το ίδρυμα υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων, «Ο κορονοϊός εισχώρησε τελικά και στο δικό μας γηροκομείο από ασυμπτωματικό ή ασυμπτωματικούς φορείς, επισκέπτες και προσωπικό. Παρόλα τα μέτρα ασφαλείας κατάφερε και μας νίκησε».

Η ηλικιωμένη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Ξάνθης καθώς είχε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου.

Πηγή: xanthinea.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε φανάρια (βίντεο)

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός που οδηγούσε “γουρούνα”

Σέρρες: Ανήλικη έκλεψε χρυσή αλυσίδα ηλικιωμένης και χτύπησε τον σύζυγο της