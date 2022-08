Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Σάμο

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα ανοιχτά της Σάμου.

Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:24 στον θαλάσσιο χώρο 27 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από το Βαθύ Σάμου, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκ μέρους του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού, που χαρακτηρίζεται «ασθενής» από το Ινστιτούτο, βρισκόταν 298 χιλιόμετρα ανατολικά της Αθήνας.

