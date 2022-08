Κόσμος

Φυσικό αέριο: Η Ρωσία “άνοιξε τη στρόφιγγα” στην Ουγγαρία με το…παραπάνω

Μεγαλύτερη ποσότητα φυσικού αερίου από αυτήν που είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους Ρωσία – Ουγγαρία παρέλαβε η δεύτερη.

Η Ουγγαρία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι η Ρωσία άρχισε να της παραδίδει μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου από ό,τι προβλεπόταν στις προϋπάρχουσες διμερείς εμπορικές συμφωνίες, μετά την επίσκεψη που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας στη Μόσχα στον Ιούλιο.

Το ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικών εξήγησε ότι διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα «επέτρεψαν να καταλήξουμε σε συμφωνία» με αποτέλεσμα η ρωσική επιχείρηση Gazprom να αρχίσει να παραδίδει από προχθές Παρασκευή «υψηλότερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στη σύμβαση».

«Είναι καθήκον της ουγγρικής κυβέρνησης να εγγυηθεί την ασφαλή εφοδιασμό της χώρας με αέριο, και ανερχόμαστε στο ύψος των περιστάσεων», ανέφερε μέσω Facebook ανώτερο στέλεχος του ΥΠΕΞ, ο Τάμας Μέντσερ.

Ως τα τέλη Αυγούστου, επιπλέον ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων την ημέρα θα φθάνει από τον νότο, μέσω του αγωγού Turkstream, διευκρίνισε και πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τις προμήθειες του Σεπτεμβρίου.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο έκανε απρογραμμάτιστη επίσκεψη στη Μόσχα τον Ιούλιο, προκειμένου να συζητήσει την αγορά 700 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου επιπλέον, πέραν των 4,5 δισεκατομμυρίων που προμηθευόταν η Βουδαπέστη σε ετήσια βάση προτού ξεσπάσει η σύρραξη στην Ουκρανία.

«Υπό το φως όσων γνωρίζουμε για την τρέχουσα κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς, είναι σαφές ότι η εξασφάλιση τόσο μεγάλης ποσότητας θα ήταν αδύνατη χωρίς ρωσικές πηγές», σχολίασε ο κ. Μέντσερ, αναφερόμενος στο ταξίδι του κ. Σιγιάρτο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να θέτει σε εφαρμογή αυτή την εβδομάδα σχέδιο με σκοπό να μειωθεί κατά 15% η κατανάλωση αερίου στα κράτη μέλη της, για να αντιμετωπιστεί η απογείωση των τιμών της ενέργειας που αποδίδεται στη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ορισμένες χώρες μέλη της ΕΕ όμως εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την αυστηρή τήρηση της οδηγίας, που σε κάθε περίπτωση κάνει λόγο για «εθελοντική μείωση της ζήτησης».

Η Ουγγαρία, που εξαρτάται από το αέριο που προμηθεύεται απευθείας μέσω αγωγών από τη Ρωσία, ζήτησε καθεστώς εξαίρεσης.

