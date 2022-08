Κόσμος

ΗΠΑ - Καπιτώλιο: άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του στα οδοφράγματα και πέθανε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας, πριν χάσει τη ζωή του, πυροβόλησε πολλές φορές στον αέρα έξω απο το Καπιτώλιο.

Ένας άντρας έχασε τη ζωή του, νωρίς σήμερα το πρωί, ρίχνοντας του αυτοκίνητό του πάνω σε ένα οδόφραγμα κοντά στο Καπιτώλιο, ενώ πυροβολούσε στον αέρα, σύμφωνα με την αστυνομία. Καθώς ο ίδιος προσπαθούσε να βγει από το αυτοκίνητο περικυκλώθηκε από τις φλόγες της φωτιάς που είχε ξεσπάσει, λίγο μετά τις 04:00 το πρωί (τοπική ώρα Ουάσινγκτον) μεταξύ των οδών που περικλείουν το Καπιτώλιο, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου.

“Επί του παρόντος, δεν φαίνεται ότι ο άντρας είχε στοχοποιήσει κάποιο μέλος του Κογκρέσου. Τα μέλη του Κογκρέσου βρίσκονται σε διακοπές, ενώ δεν φαίνεται να έγινε χρήση όπλων από τους αστυνομικούς,” ανακοίνωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο άντρας πυροβόλησε αρκετές φορές στον αέρα κατά μήκος της Ανατολικής Οδού του Καπιτωλίου.

Καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις πλησίαζαν στο σημείο, ο άντρας αυτοπυροβολήθηκε, ενώ δεν τραυματίστηκε κάποιος άλλος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Την υπόθεση του θανάτου του άγνωστου άντρα διερευνά η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον, ενώ δεν έγινε άμεσα γνωστή η ταυτότητα του, καθώς και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες για τα κίνητρά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: 46χρονος πέθανε σε πανηγύρι

Κλιμάκι: 4χρονος έκανε βουτιά και έπεσε με το κεφάλι σε βράχια

“Ήλιος”: Η αεροπορική τραγωδία στο Γραμματικό