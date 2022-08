Αθλητικά

Champions League - Play off: 12 ομάδες για 6 θέσεις στους ομίλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι διεκδικητές των τελευταίων 6 “εισιτηρίων” που οδηγούν στους ομίλους της κορυφαίας ποδοσφαιρικής συλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη.

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή τους εισέρχονται τα προκριματικά του Champions League, καθώς το διήμερο 16-17 Αυγούστου διεξάγονται οι πρώτες αναμετρήσεις για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Δώδεκα ομάδες διεκδικούν τα τελευταία έξι «εισιτήρια» για τους «χρυσοφόρους» ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, στους οποίους έχουν ήδη «κλείσει» θέση άλλες 26 ομάδες.

Έτσι, θα επιδιώξουν, ει δυνατόν, να «κλειδώσουν» την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι, αλλιώς θα «κυνηγήσουν» ένα θετικό αποτέλεσμα για να πάρουν το προβάδισμα και στη συνέχεια να τελειώσουν τη... δουλειά στη ρεβάνς.

Υπενθυμίζεται ότι στους ομίλους του Champions League έχουν ήδη προκριθεί απευθείας οι:

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία, κάτοχος του τροπαίου),

Άϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία, κάτοχος του Europa League),

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία),

Λίβερπουλ (Αγγλία),

Τσέλσι (Αγγλία),

Τότεναμ (Αγγλία),

Μπαρτσελόνα (Ισπανία),

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία),

Σεβίλη (Ισπανία),

Μίλαν (Ιταλία),

Ίντερ (Ιταλία),

Νάπολι (Ιταλία),

Γιουβέντους (Ιταλία),

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία),

Ντόρτμουντ (Γερμανία),

Λεβερκούζεν (Γερμανία),

Λειψία (Γερμανία),

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία),

Μαρσέιγ (Γαλλία),

Πόρτο (Πορτογαλία),

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία),

Άγιαξ (Ολλανδία),

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο),

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία),

Σέλτικ (Σκωτία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία).

Επίσης, οι ηττημένοι των έξι ζευγαριών για τα πλέι οφ του Champions League θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό «ταξίδι» τους στη φάση των ομίλων του Europa League.

Το πρόγραμμα των πρώτων αναμετρήσεων για τα πλέι οφ του Champions League (οι αγώνες ρεβάνς θα διεξαχθούν το διήμερο 23-24 Αυγούστου) έχει ως εξής:

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία): 16/8

Κοπεγχάγη (Δανία)-Τραμπζονσπόρ (Τουρκία):16/8

Ρέιντζερς (Σκωτία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία): 16/8

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία): 17/8

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία): 17/8

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία): 17/8