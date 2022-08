Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Αλεξανδρόπουλος: “Όχι” σε πρόταση από Ιταλία

Ποια ιταλική ομάδα πρόσφερε 3 εκ. ευρώ για τον νεαρό επιθετικό του «τριφυλλιού». Πολύ κοντά στη μεταγραφή του Μπερνάρ Ντουάρτε οι «πράσινοι».

Αρνητική ήταν η απάντηση του Παναθηναϊκού στην προσέγγιση που δέχθηκε το Σάββατο (14/8) από την ιταλική Βερόνα, για την πώληση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου, αντί 3 εκατ. ευρώ. Οι «πράσινοι» ξεκαθάρισαν εξαρχής προς τη διοίκηση του ιταλικού συλλόγου πως δεν προτίθενται να πουλήσουν σε αυτούς τους αριθμούς έναν από τους πλέον υποσχόμενους παίκτες της ομάδας, στον οποίο θέλουν να επενδύσουν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Για να μπει ο Παναθηναϊκός σε διαδικασία οποιασδήποτε συζήτησης γύρω από τον «Αλεξανδρό» (ο οποίος έχει συμβόλαιο με το «τριφύλλι» έως το 2024), θα πρέπει η πρόταση που θα έρθει να είναι πολύ, πολύ υψηλότερη και βεβαίως να περιλαμβάνει και ποσοστό μεταπώλησης.

Από εκεί και πέρα, προχωράει σε πολύ σταθερές βάσεις το θέμα της μεταγραφής του Μπερνάρ Ντουάρτε στον Παναθηναϊκό. Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την πλευρά του 30χρονου μεσοεπιθετικού είναι πλέον σε πολύ προχωρημένο στάδιο, ενώ αντίστοιχα προχωράει ο «απεγκλωβισμός» του από τη Σαρίγια των Η.Α.Ε. με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2023.

Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός κι ο Βραζιλιάνος άσος έχουν συμφωνήσει προφορικά επί των βασικών οικονομικών όρων κι απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για το τελικό deal, όσον αφορά το διετές συμβόλαιο που του έχουν προτείνει οι «πράσινοι», το οποίο θα «αγγίξει» σε ετήσια βάση τα 2 εκατ. ευρώ.

