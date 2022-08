Κόσμος

Ρωσία: Βρετανικό αεροσκάφος παραβίασε το ρωσικό εναέριο χώρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι βρετανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος παραβίασε τα εναέρια σύνορα της Ρωσίας κοντά στο Ακρωτήριο Σβιατόι Νος, που βρίσκεται μεταξύ της Θάλασσας Μπάρεντς και της Λευκής Θάλασσας, της θάλασσας νότια της Θάλασσας Μπάρεντς.

Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος ανάγκασε το βρετανικό αεροσκάφος να βγει έξω από τον ρωσικό εναέριο χώρο, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθητές Λυκείου έφτιαξαν συσκευή για τυφλούς μαθητές (εικόνες)

Orient Express: μαγικό ταξίδι με το σύγχρονο τρένο - “μύθος” (εικόνες)

Κολύμβηση – Χρήστου: Πρωταθλητής Ευρώπης στα 50μ. ύπτιο