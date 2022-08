Αθλητικά

Ποδηλασία: Η Μηλάκη στο νοσοκομείο μετά από σοβαρή σύγκρουση (βίντεο)

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της αθλήτριας μετά το ατύχημα στο Ευρωπαικό πρωτάθλημα ποδηλασίας.

Σε νοσοκομείο του Μονάχου διακομίσθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/8) η Ηρώ Μηλάκη, μετά από σύγκρουση πέντε αθλητριών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδηλασίας.

Η 30χρονη αθλήτρια δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε κλινική ώστε να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Αποχώρησε με κολάρο, όπως και η Ουκρανή συναθλήτριά της, Χάνα Σόλοβεϊ και η Γιοχάνα Μπορίζα από την Ουγγαρία, με τις υπόλοιπες να έχουν επιπόλαιους τραυματισμούς και να συμμετέχουν στον αγώνα όταν αυτός επανεκκίνησε.

Όλα αυτά, μετά από ακόμα μία σύγκρουση, στην οποία η ποδηλάτρια Λετίσια Πατερνόστερ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, υπέστη διάσειση και κάταγμα ωμοπλάτης το απόγευμα του Σαββάτου (13/8).

