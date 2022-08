Παράξενα

Δικάζεται για αποστολή δέματος με χασίς… στον εαυτό του!

Εντύπωση προκαλεί τόσο η ποσότητα της ινδικής κάνναβης, όσο και ότι ο άνδρας φέρεται να έχει επαναλάβει την αποστολή δεκάδες φορές. Τι υποστηρίζει ο ίδιος.

Για το δέμα που κατηγορείται ότι έστειλε στον... εαυτό του και το οποίο περιείχε έξι κιλά ακατέργαστης κάνναβης, θα δικαστεί τον επόμενο μήνα, 45χρονος από το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου.

Αρχικά, ο 45χρονος κατηγορείτο ότι είχε στείλει 62 δέματα με ναρκωτικές ουσίες στον εαυτό του, όμως τον Σεπτέμβριο του 2020 οπότε και εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό η υπόθεση από το Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου, κατάφερε να κριθεί ένοχος μόνο για το ένα δέμα.

Ειδικότερα, το πρωτόδικο δικαστήριο είχε καταλήξει σε αυτήν του την απόφαση, αποδεχόμενος τους αυτοτελείς ισχυρισμούς που είχε υποβάλει ενώπιόν του ο συνήγορος υπεράσπισης κ. Δημήτρης Ζιώγας, και του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης πέντε ετών, ενώ και η έφεση απεφάνθη να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ωστόσο, καθώς ο 45χρονος εξακολουθεί να δηλώνει αθώος ακόμη και για το ένα δέμα που καταδικάστηκε, άσκησε έφεση προκειμένου η υπόθεσή του να εκδικαστεί και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Η δίκη προσδιορίστηκε να γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 από το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου.

«Έχασα την ταυτότητά μου τέσσερις φορές αλλά και το κινητό μου τηλέφωνο»

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως η υπόθεση αυτή ξεκίνησε να εκδικάζεται στις αρχές Ιουλίου 2020 και όδευε προς την ολοκλήρωσή της οπότε και το δικαστήριο αποφάσισε να την αναβάλει για τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιόν του, η ιδιοκτήτρια της μεταφορικής εταιρείας μέσω της οποίας ο 45χρονος φέρεται να έστελνε τα δέματα. Και αυτό γιατί, σε ένα από τα δέματα που φέρεται να έχει αποστείλει στον εαυτό του από τον Πειραιά στο νησί μας ο κατηγορούμενος, εκτός από το ονοματεπώνυμό του στη θέση του αποστολέα και παραλήπτη αναγράφει και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου που επίσης φέρεται να έχει απολέσει.

Πράγματι, η μάρτυρας παρουσιάστηκε στο πρωτόδικο δικαστήριο και δήλωσε ότι αναγνωρίζει τον κατηγορούμενο.

Πάντως, ο κατηγορούμενος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου είχε αρνηθεί τα όσα του καταλογίζονται και είχε ισχυριστεί πως όλα αυτά πρέπει να έγιναν επειδή είχε χάσει τα τελευταία χρόνια (και το επίμαχο διάστημα), τέσσερις φορές την αστυνομική του ταυτότητα και έχει εκδώσει νέες, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο, γι’ αυτό και άλλαξε αριθμό και πάροχο εταιρεία.

Μάλιστα, η τελευταία φορά που έχασε την ταυτότητά του ήταν το φθινόπωρο του 2019 για αυτό και στις 6 Οκτωβρίου μετέβη στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στον Πειραιά για να εκδώσει νέα και εκεί διαπιστώθηκε μέσα από το σύστημα ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση αυτή και έτσι συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Ο 45χρονος είχε πει επίσης πως ουδέποτε έχει πάει στη μεταφορική εταιρεία με την οποία φέρεται να έχει αποστείλει τα 62 δέματα προς το νησί μας, με αποστολέα και παραλήπτη τον εαυτό του. «Τη μεταφορική την έμαθα όταν διάβασα τη δικογραφία» είπε χαρακτηριστικά, ενώ σε ερώτηση του δικαστηρίου για το αν έχει έρθει στο νησί μας απάντησε ότι διαμένει 45 χρόνια στον Πειραιά και ουδέποτε έχει έρθει στη Ρόδο, ούτε για διακοπές!

Σημειώνεται πως συνήγορος υπεράσπισης του 45χρονου κ. Δημήτρης Ζιώγας, προσκόμισε στο δικαστήριο όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του έχει πράγματι χάσει τέσσερις φορές την αστυνομική του ταυτότητα και έχει εκδώσει νέες. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του 45χρονου, φέρεται ότι σε διάφορες ημερομηνίες και εντός του χρονικού διαστήματος από τις 27 Ιουλίου 2012 έως τις 29 Ιουλίου 2015 απέστειλε μέσω υποκαταστήματος μεταφορικής εταιρείας που βρίσκεται στο Βοτανικό, 62 δέματα με συνήθη παραλήπτη τον ίδιο στη Ρόδο. Τα δέματα περιείχαν άγνωστη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και πάντως τουλάχιστον έξι κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Σε κάθε περίπτωση, για τον 45χρονο όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2015 οπότε και οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου εντόπισαν το δέμα με τα ναρκωτικά και μέσω αυτού, «εντόπισαν» και τον κατηγορούμενο. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατάλληλης αξιολόγησης στοιχείων, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου, είχε εντοπιστεί σε αποθήκη μεταφορικής εταιρείας στη Ρόδο και κατασχέθηκε δέμα που περιείχε συσκευασίες κάνναβης. Επρόκειτο για ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους έξι κιλών και εβδομήντα έξι γραμμαρίων (6.076). Όπως διακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα, αποστολέας των ναρκωτικών ήταν ένας 45χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 29.07.2015 ο κατηγορούμενος απέστειλε το δέμα με τα ναρκωτικά μέσω μεταφορικής εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, με σκοπό να το παραλάβει ο ίδιος από υποκατάστημα της εταιρείας στη Ρόδο. Το δέμα εντοπίσθηκε μετά την άφιξή του στο υποκατάστημα της Ρόδου και αφού τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση, την 1η Αυγούστου 2015 το μεσημέρι κατασχέθηκε.Η δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, και κινήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

