“Αγώνας δρόμου” για αγοράκι που κατάπιε λουράκι ρολογιού (εικόνες)

Αστυνομικοί, πλήρωμα του ασθενοφόρου του Συλλόγου “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και οι γιατροί του Νοσοκομείου έστησαν “γέφυρα ζωής” για να σωθεί το παιδί

Ακόμη μια «γέφυρα ζωής», μετά από εκείνη για τον μικρό Νικόλα από την Βέροια, στήθηκε το απόγευμα για ένα αγοράκι 3,5 ετών στη Θεσσαλονίκη.

Στις 5.15 το απόγευμα οι γονείς του παιδιού ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ και μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας, μετέβησαν σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά όπου αγοράκι είχε καταπιεί το λουρί ενός ρολογιού, το πλήρωμα περιπολικού, μοτοσυκλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ και διασώστες ασθενοφόρου από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όταν έφτασαν οι διασώστες ο πατέρας του παιδιού με αγωνιώδεις προσπάθειες είχε καταφέρει να βγάλει το λουράκι, αλλά το οξυγόνο του μικρού είχε πέσει.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των μοτοσυκλετιστών αστυνομικών και του περιπολικού που άνοιξαν το δρόμο στο ασθενοφόρο για να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο.

Σε ανάρτησή του στα social media, «To Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει για το περιστατικό: «Μόλις σώθηκε μια ψυχούλα 3,5 ετών που κατάπιε ξένο σώμα…συγχαρητήρια στην αστυνομία που μας άνοιγε τους δρόμους...συγχαρητήρια στους διασώστες μας Παναγιώτη και Γιώργο, πλήρωμα της μονάδας μας της Θεσσαλονίκης που πήρε εντολή από το ΕΚΑΒ…συγχαρητήρια στους γιατρούς του νοσοκομείου...μια αλυσίδα ζωής».

