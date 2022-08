Κοινωνία

Καύσωνας: Κλιματιζόμενους χώρους άνοιξαν Δήμοι της Αττικής

Όλοι οι δήμοι έχουν ανακοινώσει τη λειτουργία κλιματιζόμενων χώρων σε δημοτικά κτίρια, όπως ΚΑΠΗ, αίθουσες σε Πολιτιστικά Κέντρα.

Επί ποδός βρίσκονται από σήμερα Δήμοι της Αττικής ενόψει του ζεστού κύματος που αναμένεται αυτό το τριήμερο. Οι δημοτικές υπηρεσίες επικεντρώνουν την προσοχή τους στην προστασία των δημοτών και ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Ήδη, όλοι οι δήμοι έχουν ανακοινώσει τη λειτουργία κλιματιζόμενων χώρων σε δημοτικά κτίρια, όπως ΚΑΠΗ, αίθουσες σε Πολιτιστικά Κέντρα κ.α, από τις πρωινές ώρες μέχρι τις βραδινές, για φιλοξενία και προστασία των πολιτών που νιώσουν πως το έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, εκδίδουν συμβουλές για να τις ακολουθήσουν οι πολίτες αυτές τις ζεστές ημέρες, αλλά και οδηγίες για βοήθεια προς κάποιον που ενδεχομένως υποστεί θερμοπληξία. Με ανακοινώσεις συνιστούν, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, να τηρούν τις γενικές οδηγίες για την αποφυγή των συνεπειών που μπορεί να έχει η έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες και για κάθε ενδεχόμενο έχουν θέσει στη διάθεση του κοινού τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις θα καθοριστεί η περαιτέρω λειτουργία των κλιματιζόμενων χώρων και για το επόμενο διάστημα.

Τέλος, σε επιφυλακή έχουν τεθεί και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας των δήμων της Αττικής, για να επέμβουν αν και όπου χρειαστεί.

