Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προτάθηκε στην Ντόρτμουντ

Ο Πορτογάλος σταρ των γηπέδων επιθυμεί διακαώς να αγωνιστεί και τη νέα σεζόν στο Champions League. "Αγκάθι" το συμβόλαιό του.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο δεν μπορεί να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Τελευταία του ελπίδα φαίνεται ότι είναι η Ντόρτμουντ.

Ο μάνατζερ του Κριστιάνο Ρονάλντο, Ζόρζε Μέντες, πρότεινε τον Πορτογάλο σταρ στην Ντόρτμουντ και δεν αποκλείεται ο 37χρονος άσος να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Γερμανία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιθυμεί διακαώς να αγωνιστεί και τη νέα σεζόν στο Champions League, ωστόσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν του προσφέρει αυτή τη δυνατότητα μιας και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Μετά το άκυρο αρκετών ομάδων να τον αποκτήσουν, η τελευταία επιλογή του Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορούσε να είναι η Ντόρτμουντ, η οποία αγωνίζεται στο Champions League.

?? Desirant quitter MU, la derniere option pour Cristiano Ronaldo serait... Dortmund. Son agent Jorge Mendes s'activerait dans ce sens. Un depart au BVB seduirait CR7 parce que le club joue la C1, mais aussi parce que la Bundesliga representerait un nouveau challenge plaisant. — RMC Sport (@RMCsport) August 18, 2022

Σύμφωνα με το RMC, ο ατζέντης του, Ζόρζε Μέντες, προσπαθεί να βοηθήσει τον πελάτη του να μετακομίσει στη γερμανική ομάδα.

Μένει να φανεί αν θα τα καταφέρει, διαφορετικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πρέπει να αρχίσει να… ξεχνάει την επιθυμία του να παίξει στο Champions League τη φετινή σεζόν.

