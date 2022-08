Αθλητικά

Europa League: Ισόπαλοι Ολυμπιακός - Απόλλων Λεμεσού στον πρώτο αγώνα

Ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό αγώνα άφησαν οι "ερυθρόλευκοι" και οι Κύπριοι.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερό του εφετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ΓΣΠ της Λευκωσίας, παρ΄ όλα αυτά δεν έφυγε νικητής από την κυπριακή πρωτεύουσα απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού.

Δύο γκολ στο πρώτο μισάωρο μπήκαν στο παιχνίδι του ΓΣΠ, για τα play off του Europa League. Αυτά ήταν και τα μόνα για τις δύο ομάδες, που άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό αγώνα, στις 25 Αυγούστου.

Οι Κύπριοι άνοιξαν το σκορ με ωραίο πλασέ του Γιάνγκα στο 18ο λεπτό και ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης έντεκα λεπτά αργότερα. Ο Χουάνγκ με ωραία ενέργεια και σουτ μέσα από την περιοχή πέτυχε το πρώτο του γκολ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι», με την εικόνα τους έδειξαν ότι είναι καλύτερη ομάδα και στη ρεβάνς είναι στο χέρι τους η πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα και το γκολ που δέχτηκαν στο 18΄ ανέλαβαν πλήρως τα ηνία του αγώνα, ισοφάρισαν γρήγορα και στο ξεκίνημα της επανάληψης έχασαν πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουν και να κάνουν πιο απλά τα πράγματα στο δεύτερο ματς που θα γίνει στην Ελλάδα σε μία εβδομάδα. Έδειξαν πάντως αρκετά καλύτερα στοιχεία στο παιχνίδι τους σε σχέση με τους αγώνες με την Σλόβαν, ενώ η παρουσία του Χουάνγκ μόνο θετικά μηνύματα άφησε για το μέλλον.

Ο προπονητής των Πειραιωτών, Κάρλος Κορμπεράν, επέλεξε παρατάξει τους «ερυθρόλευκους» χωρίς Έλληνα παίκτη στο αρχικό σχήμα και με σχηματισμό 4-3-3, καθώς σε σχέση με το προηγούμενο ματς απέναντι στην Σλόβαν Μπρατισλάβας επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στο νεοαποκτηθέντα Νοτιοκορεάτη, Χουάνγκ, αντί του Γιώργου Μασούρα. Και δικαιώθηκε απόλυτα ο Ισπανός τεχνικός, καθώς ο Χουάνγκ ήταν μακράν ο κορυφαίος παίκτης των «ερυθρόλευκων» στα 66 λεπτά που αγωνίστηκε, καθώς εκτός από τις εξαιρετικές του μεταβιβάσεις και την απλότητα στο παιχνίδι του, ήταν εκείνος που πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης με εξαιρετικό πλασέ.

Από κει και πέρα οι υπόλοιποι 10 ήταν οι Βατσλίκ (γκολκίπερ), Μπα και Σισέ στο κέντρο της άμυνας, Άβιλα και Ρέαμπτσουκ στα δύο άκρα, Κούντε, Εμβιλά και Χουάνγκ στον άξονα, Ζινκερνάγκελ και Ραντζέλοβιτς στα άκρα της επίθεσης και ο Έλ Αραμπί στην κορυφή.

Το πρώτο σουτ στο ματς έγινε στο 8΄ από τον Εμβιλά, ο οποίος στην 100ή συμμετοχή του με την φανέλα του Ολυμπιακού, επιχείρησε να σκοράρει έξω από την περιοχή αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το δοκάρι του Γιοβάνοβιτς. Δύο λεπτά μετά ο Πίττας σκόραρε από κοντά, αλλά το γκολ δε μέτρησε καθώς υποδείχθηκε (σωστά) σε θέση οφσάιντ μετά την κεφαλιά-πάσα του Γιάνγκα.

Ενώ οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερη κυκλοφορία κι έφταναν με άνεση έξω από την περιοχή του Βατσλίκ, στο 17΄ οι Πειραιώτες είχαν την πρώτη κλασική ευκαιρία στον αγώνα, με τον Κούντε να πιάνει το φοβερό σουτ έξω από την περιοχή και να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια άουτ. Ένα λεπτό μετά, όμως (18΄), ο Ολυμπιακός στάθηκε άτυχος, καθώς μετά από μακρινό σουτ που επιχείρησε ο Κολ, η μπάλα κόντραρε στον Σισέ, στρώθηκε στον Γιάνγκα και ο Ολλανδός πλάσαρε άνετα τον Βατσλίκ για να βάλει τον Απόλλωνα μπροστά στο σκορ (1-0).

Μετά το γκολ οι «ερυθρόλευκοι» πήραν... μέτρα στο γήπεδο κι έφτασαν γρήγορα στην ισοφάριση με το πολύ όμορφο τέρμα του Χουάνγκ στο 29ο λεπτό. Προηγήθηκε η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στους Ζινκερνάσγκελ-Ρέαμπτσιουκ, με τον Μολδαβό να κόβει στον Νοτιοκορεάτη μέσο, ο οποίος στο ντεμπούτο του στην ενδεκάδα μπήκε με άψογο στιλ στην περιοχή και πλάσαρε υποδειγματικά τον Γιοβάνοβιτς με το αριστερό (1-1). Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, ωστόσο, η ελληνική ομάδα μετά το γκολ που δέχτηκε κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και παίζοντας κυρίως από την αριστερή πτέρυγα βρήκε τον τρόπο ν΄ απαντήσει στο τυχερό γκολ του Γιάνγκα και να μπει στ΄ αποδυτήρια ισόπαλη.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο β΄ μέρος και στο 53΄ πλησίασε στο 1-2, αλλά ο Ραντζέλοβιτς δεν πρόλαβε να βάλει το κεφάλι του στην πάσα του Ελ Αραμπί. Ο Μαροκινός στράικερ στο 54΄ βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Γιοβάνοβιτς κι αντί να πλασάρει αμέσως καθυστέρησε και χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία. Είχε προηγηθεί η εξαιρετική πάσα του Χουάνγκ στον Ραντζέλοβιτς και η ασίστ... μισό γκολ του Σέρβου στον Ελ Αραμπί. Ένα λεπτό μετά και πάλι από ενέργεια του Χουάνγκ και γύρισμα του Νοτιοκορεάτη στη μικρή περιοχή, Ελ Αραμπί και Ραντζέλόβιτς απέτυχαν να σκοράρουν από πολύ κοντά μετά την αδράνεια της άμυνας των Κύπριων. Στο 60΄ ο Ντιγκινί δεν κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι στην πρώτη ευκαιρία των γηπεδούχων στην επανάληψη.

Νέα μεγάλη φάση για τους Πειραιώτες στο 64΄ με τον κορυφαίο τους παίκτη στον αγώνα, Χουάνγκ, να πλασάρει και τον Γιοβάνοβιτς να αποκρούει με τα πόδια. Στην φάση αυτή ο σκόρερ του γκολ της ισοφάρισης του Ολυμπιακού τραυματίστηκε και ζήτησε αλλαγή με τον Αγκιμπού Καμαρά να παίρνει την θέση του στο 66΄.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε μετά το 70ο λεπτό, με τις δύο ομάδες να μη ρισκάρουν και πλέον τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς επί ελληνικού εδάφους σε επτά ημέρες. Οι γηπεδούχοι σκόραραν στις καθυστερήσεις με τον Εντι, αλλά το γκολ δε μέτρησε με υπόδειξη του βοηθού (οφσάιντ).

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ

Κίτρινες: Χασάν

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (Νταβίντ Καταλά): Γιοβάνοβιτς, Καμπράλ, Πεμπέρν, Ρομπέρζ, Καμάς, Κυριάκου (60΄ Μπα), Κολ, Φίλιξ, Πίττας, Ντιγκινί (74΄ Έντι), Γιάνγκα (60΄ Σαχάρ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κoρμπεράν): Βατσλίκ, Ρέαμπτσιουκ, Σισέ, Μπα, Άβιλα, Κούντε (90΄+2 Μπουχαλάκης), Εμβιλά, Ραντζέλοβιτς (80΄ Βρουσάι), Χουάνγκ (66΄ Αγκιμπού Καμαρά), Ζινκερνάγκελ (79΄ Ντε Λα Φουέντε), Ελ Αραμπί (67΄ Χασάν)

Στις πρώτες αναμετρήσεις για τα play off του Europa League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1

Ελσίνκι (Φινλανδία)-Σίλκεμποργκ (Δανία) 1-0

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 4-0

Ζυρίχη (Ελβετία)-Χαρτς (Σκωτία) 2-1

Μάλμε (Σουηδία)-Σίβασπορ (Τουρκία) 3-1

Πιούνικ (Αρμενία)-Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) 0-0

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Ζαλγκίρις Βίλν.(Λιθουανία) (20:45)

Ντνίπρο (Ουκρανία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) (21:00)

Γάνδη (Βέλγιο)-Ομόνοια (Κύπρος) (21:30)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) (22:00)

