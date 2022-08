R. Kelly - Μαρτυρία βαφτιστήρας του: “Κάναμε σεξ εκατοντάδες φορές από τα 15 μου”

Φρικιαστικές είναι οι αποκαλύψεις για τον δημοφιλή καλλιτέχνη, που βρίσκεται στην δίνη σκανδάλων.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την ζωή του R Kelly και όπως όλα δείχνουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας θα ληφθούν σοβαρά από τους δικαστές.

Εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης 30 ετών μετά την καταδίκη του για σωματεμπορία και εκβιασμό σε ξεχωριστή δίκη που διεξήχθη πέρυσι στη Νέα Υόρκη.

Η Jane, πρόκειται για ψευδώνυμο που δόθηκε στην 37χρονη για να καταθέσει στη δίκη κατά του 55χρονου, επεσήμανε στους δικαστές πως στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ήταν 13 ετών, ζήτησε από τον κατηγορούμενο να γίνει νονός της γιατί τον έβλεπε σαν πηγή έμπνευσης.

