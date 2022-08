Μαγνησία: Το γαμήλιο γλέντι “σχόλασε” πρόωρα λόγω...

Παράξενα

Επέλεξαν τη Μαγνησία για το γαμήλιο γλέντι τους και το έχουν ήδη μετανιώσει. Τι ακριβώς συνέβη.

Αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις στη Μαγνησία και όχι μόνο, προκαλούν τα όσα έγιναν σε beach bar σε γαμήλιο γλέντι. Ένα γλέντι που ολοκληρώθηκε πρόωρα μετά από ξαφνικό έλεγχο της αστυνομίας. Το ζευγάρι και οι καλεσμένοι του, κοιτούσαν έκπληκτοι και ρωτούσαν για το λόγο της αναστάτωσης. Λίγο αργότερα έμαθαν ότι όλα έγιναν επειδή η ηχορύπανση είχε ενοχλήσει έναν από τους κατοίκους της περιοχής. Με τον ιδιοκτήτη να συλλαμβάνεται και να περνάει από το Αυτόφωρο!

Συνέβη και αυτό στη Μαγνησία, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του καλοκαιριού. Καταγγελία για ηχορύπανση προκάλεσε έλεγχο από την αστυνομία και «σχόλασε» γαμήλιο γλέντι Ρουμάνων, που θέλησαν να συνδυάσουν την πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους, με τις διακοπές τους στην περιοχή.

Οπως έγινε γνωστό, προ ημερών ζευγάρι Ρουμάνων που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου θέλησε να κάνει το γαμήλιο γλέντι του στον τόπο που επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές, σε παραθαλάσσιο θέρετρο της Μαγνησίας. Απευθύνθηκε σε επιχείρηση beach bar και διοργάνωσε γαμήλιο πάρτι που θα θυμάται για μια ζωή αλλά για… άλλους λόγους από αυτούς που περίμενε.

Μόλις ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα και ενώ το κέφι ήταν στο ζενίθ, με τους νεόνυμφους και φίλους τους να γιορτάζουν την όμορφη στιγμή, στην επιχείρηση εμφανίστηκε αστυνομικό κλιμάκιο, το οποίο συνέλαβε τον επιχειρηματία για ηχορύπανση. Οπως ήταν φυσικό, προκλήθηκε αναστάτωση και το γλέντι «χάλασε».

Πληροφορίες λένε ότι ο έλεγχος προκλήθηκε μετά από καταγγελία διαμαρτυρόμενου κατοίκου στην περιοχή, ο οποίος ενοχλήθηκε από την οχλαγωγία, αγνοώντας ότι πρόκειται για γαμήλιο γλέντι που φιλοξενούσε η επιχείρηση. Ο επιχειρηματίας κατέληξε στο Αυτόφωρο και καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του Νόμου.

«Δεν είναι δυνατό να θέλουμε τουρισμό και να καλούμαστε να λειτουργούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Να σύρονται επιχειρηματίες στο Αυτόφωρο για λίγα ντεσιμπέλ», ξεσπά ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καφετεριών, Μπαρ, Αναψυκτηρίων και Εστίασης Μαγνησίας, Στέφανος Στεφάνου μιλώντας για το συμβάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επαγγελματίες θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες, αλλά και τα μέτρα θα πρέπει να αλλάξουν. «Ας επιβάλλουν ένα διοικητικό πρόστιμο. Δεν μπορούν να καταλήγουν επαγγελματίες στο αυτόφωρο σαν να είναι εγκληματίες», αναφέρει για τα πολλοστά περιστατικά που έχουν καταγραφεί τόσο μέσα στον Βόλο στην περιοχή των Παλαιών, όσο και σε τουριστικές περιοχές όπως είναι η Σκιάθος.

Ο κ. Στεφάνου επισημαίνει ότι οι επαγγελματίες καλούνται να δουλεύουν σε αντίξοες συνθήκες. «Εχουμε αυξημένα έξοδα, μειωμένη κατανάλωση και επιπλέον καταγγελίες για τις οποίες υπάρχει μηδενική ανοχή. Να γίνονται έλεγχοι για την τήρηση της νομιμότητας, να υπάρχει όμως και ένα περιθώριο ανοχής από όλους», σημειώνει.

