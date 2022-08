Αθλητικά

Λαμία – ΑΕΚ: Θρίαμβος της “Ένωσης” στην πρεμιέρα

Η ΑΕΚ παραλίγο να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο… όταν οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι 33’, αλλά η συνέχει ήταν εντελώς διαφορετική.

Με δύο γκολ του Σέρχιο Αραούχο (35΄,65΄) και ένα του Ομπερλίν Πινέδα (73΄) η ΑΕΚ πέρασε θριαμβευτικά με 3-0 από τη Λαμία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 2022/23. Οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να προηγηθούν στο 33΄ όταν ο Ντε Βινσέντι αστόχησε (δοκάρι) σε πέναλτι και στη συνέχεια υποτάχθηκαν στην ανωτερότητα της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου στο γήπεδο της Λαμίας συνέβησαν οι δύο φάσεις που σε μεγάλο βαθμό έκριναν την αναμέτρηση. Ο Σιμάνσκι έκανε λάθος υπολογισμό και ανέτρεψε τον Σλίβκα στην περιοχή και ο διαιτητής -με τη βοήθεια του VAR- καταλόγισε πέναλτι. Ο αρχηγός των γηπεδούχων, Ντε Βινσέντι, ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στο 33΄. Δύο λεπτά αργότερα οι αμυντικοί της Λαμίας έκαναν σοβαρό λάθος, ο Αραούχο συνδυάστηκε με τον Πινέδα και ο αρχηγός άνοιξε από κοντά το σκορ στο 35΄. Στη συνέχεια η Ένωση είχε κάποιες καλές στιγμές με Τσούμπερ και Μάνταλο, φρόντισε όμως κυρίως να εκμηδενίσει τους κινδύνους όσο τουλάχιστον η Λαμία δεν αποφάσιζε να ρισκάρει.

Αυτό φάνηκε να γίνεται λίγο πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα, όταν ο Μανούσος πήρε τη θέση του Προβυδάκη και οι γηπεδούχοι έγιναν πιο επιθετικοί. Όμως δεν πρόλαβαν να απειλήσουν, αφού ένα νέο μεγάλο αμυντικό λάθος έφερε το 2-0 για την ΑΕΚ. Ο Τζανετόπουλος έχασε τη μπάλα από τον Αραούχο, ο οποίος μπήκε ανενόχλητος στην περιοχή και πλάσαρε εύκολα τον Γκαραβέλη στο 65΄. Οκτώ λεπτά αργότερα (73΄) ήταν η σειρά του Ομπερλίν Πινέδα με «άπιαστο» σουτ να σημείωσει το 0-3 και να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα.

Έτσι, ο Ματίας Αλμέιδα ξεκίνησε με νίκη την προπονητική καριέρα του στην Ευρώπη, σε μια γενικά αρκετά καλή βραδιά για την ΑΕΚ που μετά το χαμένο πέναλτι της Λαμίας, δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα. Η Λαμία είχε την ευκαιρία να πετύχει «το γκολ της τιμής» αλλά ο Τσούκαλος στο 84΄ έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι του Στάνκοβιτς.

Διαιτητής: Κουτσιαύτης

Κίτρινες: Τζανετόπουλος - Σιμάνσκι

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Γκαραβέλης, Προβυδάκης (57΄ Μανούσος), Τζανετόπουλος, Νούνιες, Ντε Βινσέντι (74΄ Τσούκαλος), Σλίβκα, Σιμόν, Γκοράνοβ, Μπάμπης (82΄ Σαραμαντάς), Τσιλούλης, Κορνέζος.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Βίντα (82΄ Ρότα), Σιμάνσκι, Πινέδα (76΄ Γκαρσία), Γιόνσον, Τσούμπερ (89΄ Μοχαμαντί), Άμπραμπατ (89΄ Φράνσον), Μάνταλος, Αραούχο (83΄ Μήτογλου)

