ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός: Αγχωτική νίκη για τους γηπεδούχους

Ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες για να καθαρίσει το παιχνίδι, αλλά στο τέλος καρδιοχτύπησε….

Χάρη σε γκολ του Μπράντον Τόμας από το 7ο μόλις λεπτό, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε νικηφόρα στο πρωτάθλημα της Super League για τη σεζόν 2022/23. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε ευκαιρίες για πιο ευρεία νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό στην Τούμπα, ωστόσο στο φινάλε... καρδιοχτύπησε κι ίδρωσε για να κρατήσει τους τρεις βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με σημαντική χαμένη ευκαιρία για τους Αγρινιώτες στο 6’. Ο Νίκος Καρέλης, παίρνοντας την μπάλα από λάθος του Μάριου Τσαούση, δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά τον Ντόμινικ Κοτάρσκι, πιεζόμενος από τον Ίνγκι Ίνγκασον. Κι αφού δεν ήρθε το 0-1, στο επόμενο λεπτό έγινε το 1-0. Ο συνδυασμός των Λευτέρη Λύρατζη-Κάλεντ Νάρεϊ, έφερε την προβολή του Τόμας για το παρθενικό γκολ του Ισπανού με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Γιάννης Ανέστης κράτησε στο ματς τους φιλοξενούμενους, έχοντας «απάντηση» στις προσπάθειες των Κωνσταντίνου Κουλιεράκη (19’), Τόμας (31’), Ίνγκασον (43’) και Γιάσμιν Κούρτιτς (45’).

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με χαμένη ευκαιρία του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ (47’) για τους γηπεδούχους ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Κοτάρσκι έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Φεντερίκο Ντουάρτε. Ο Ντάγκλας Αουγκούστο αστόχησε από πλεονεκτική θέση στο 71’ ενώ τρία λεπτά μετά, ο Ανέστης απομάκρυνε σε κόρνερ τη σέντρα-σουτ του Λύρατζη. Ο Αουγκούστο σπατάλησε ακόμη μία μοναδική ευκαιρία για τους «ασπρόμαυρους» στο 88’, ωστόσο ο ΠΑΟΚ δεν το «πλήρωσε» κρατώντας το 1-0 μέχρι το τέλος. Κι αυτό καθώς ο Λεβάν Σενγκέλια στο 89’ απέτυχε να νικήσει τον Κοτάρσκι, με τις καρδιές των φίλων του ΠΑΟΚ να επανέρχονται στις θέσεις τους και τον Γιάννη Αναστασίου να κοιτάζει αποσβολωμένος.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθήνα)

Κίτρινες: Ντουάρτε, Αποστολάκης.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης (81’ Σάστρε), Ινγκασον, Κουλιεράκης, Τσαούσης, Ντάντας (71’ Ράφα Σοάρες), Κούρτιτς, Αουγκούστο, Νάρεϊ (81’ Κωνσταντέλιας), Μπίσεσβαρ (65’ Ελ Καντουρί), Τόμας (71’ Ολιβέιρα).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης, Λάρσον, Κορνέλιους, Χουχούμης, Μλάντεν (81’ Βαρόνε), Φλόρες, Ντουάρτε (81’ Ξενιτίδης, Ντίας (71’ Σενγκέλια), Χατζηθεοδωρίδης (57’ Νταγκό), Καρέλης (81’ Ζοάο Πέδρο).

