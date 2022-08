Life

Πασχάλης Τερζής: Ο τραγουδιστής ποζάρει στο σπίτι του - Η σπάνια φωτογραφία

Στο σπίτι του στην Θεσσαλονίκη, όπου ζει τα τελευταία χρόνια, αποτραβηγμένος απο τις πίστες, απαθανατίστηκε ο Πασχάλης Τερζής, μαζί με μια συνάδελφο του.

Ο Πασχάλης Τερζής τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ έχει σταματήσει να κάνει και live εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα.

Ο τραγουδιστής ζει πλέον σε ένα ήσυχο περιβάλλον, ασχολείται με το κτήμα του και απολαμβάνει ξέγνοιαστες και μοναδικές στιγμές με την οικογένειά του, μακριά από το άγχος της πρωτεύουσας.

Το σπίτι που μένει ο Πασχάλης Τερζής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Την τελευταία φορά που μπήκε στο στούντιο ο Πασχάλης Τερζής, ήταν για χάρη της κόρης του, Γιάννας Τερζή, και μαζί τραγούδησαν το κομμάτι “Για σένα μόνο”

Η σπάνια φωτογραφία του Πασχάλη Τερζή από το σπίτι του

Η τραγουδίστρια Μαριάννα Παπαμακάριου βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και συνάντησε τον Πασχάλη Τερζή.

Μάλιστα, η ίδια φωτογραφήθηκε με τον αγαπημένο καλλιτέχνη στο σπίτι του και δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σήμερα. Με τον μεγάλο δάσκαλο μου Πασχάλη Τερζή στο σπίτι του», έγραψε η Μαριάννα Παπαμακάριου στη λεζάντα.

