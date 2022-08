Κόσμος

Ρωσία: Πύραυλοι κατέστρεψαν αποθήκη πυρομαχικών στην Οδησσό

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε για την πυραυλική επίθεση.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι πύραυλοι Kalibr που εκτοξεύτηκαν από τη θάλασσα κατέστρεψαν αποθήκη πυρομαχικών που περιείχε πυραύλους για τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα HIMARS και άλλα δυτικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα στην περιοχή της Οδησσού, στην Ουκρανία.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι κατέστρεψε δύο οβιδοβόλα M777 Howitzers σε θέσεις μάχης στην περιοχή της Χερσώνας και μια αποθήκη καυσίμων στην περιοχή της Ζαπορίζια που, όπως ανακοίνωσε, περιείχε περισσότερους από 100 τόνους καυσίμου ντίζελ.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως τις αναφορές στο πεδίο της μάχης.

