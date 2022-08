Life

Μπιόρκ: Νέο άλμπουμ το φθινόπωρο

H Μπιορκ (Bjork) θα κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ, το «Fossora», αυτό το φθινόπωρο. Η Ισλανδή τραγουδίστρια επιβεβαίωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, το οποίο θα είναι η 10η ολοκληρωμένη δουλειά της, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «The Guardian», αποκαλύπτοντας ότι εν μέρει είναι εμπνευσμένη από τον θάνατο της μητέρας της, Hildur Runa Hauksdottir, η οποία πέθανε το 2018.

Τα τραγούδια γράφτηκαν κατά τη διάρκεια και μετά το lockdown για την Covid, που ανάγκασε την τραγουδίστρια να γυρίσει στην πατρίδα της. «Δεν νομίζω ότι έχω μείνει τόσο μεγάλο διάστημα στο σπίτι από τότε που ήμουν 16 ετών», είπε. «Αισθάνομαι ένοχη και οφείλω να το παραδεχτώ ότι έτρωγα πουτίγκα σοκολάτας κάθε μέρα» πρόσθεσε.

Δύο από τα κομμάτια του άλμπουμ, τα «Sorrowful Soil» και «Ancestress», είναι εμπνευσμένα από τον θάνατο της μητέρας της.

Η Μπιορκ επιβεβαίωσε επίσης ότι έψαξε τα μουσικά της αρχεία για να κάνει μια σειρά podcast για τη δισκογραφία της, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο μαζί με το LP.

Το τελευταίο ολοκληρωμένο άλμπουμ της μουσικού, «Utopia», κυκλοφόρησε το 2017.

