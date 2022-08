Αθλητικά

Άρης – Λεβαδειακός: Εμφατική νίκη για τους γηπεδούχους

Η ανωτερότητα του Άρη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αποτυπώθηκε στο τελικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Μαντσίνι που σκόραρε δις (12’, 45’+1’), ο Άρης επικράτησε με 3-0 του Λεβαδειακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2022/23. Το... κερασάκι στην τούρτα για την ομάδα του Χερμάν Μπούργος έβαλε ο Αντρέ Γκρέι (68’).

Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να ανοίξουν νωρίς το σκορ και με την πρώτη επιθετική τους ενέργεια. Ο Γκρέι έκανε την κίνηση και την κάθετη πάσα στον Μαντσίνι, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον Ματέι Μάρκοβιτς για το 1-0 στο 12’. Μέσα σε ένα δίλεπτο, οι Βοιωτοί απείλησαν δις με ισοφάριση, ωστόσο ο Χουλιάν Κουέστα είχε «απάντηση» και στο σουτ του Τιερί Μουτίνιο (16’) και σε αυτό του Κώστα Δούμτσιου (17’). Ισορροπημένο και δίχως φάσεις το ματς στη συνέχεια, μέχρι που στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με ατομική ενέργεια, ο Μαντσίνι σημείωσε το δεύτερο γκολ του Άρη και δεύτερο δικό του.

Το δεύτερο μέρος ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο, με τον Γκρέι να χάνει δυο σπουδαίες ευκαιρίες, στο 51’ και στο 59’, προτού εν τέλει βρει δίχτυα, έπειτα από ασίστ του Λουίς Πάλμα, για το 3-0 στο 68’. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, θα μπορούσαν να πετύχουν και τέταρτο γκολ, αν ο Ζερβίνιο πλάσαρε καλύτερα τον εξερχόμενο Μάρκοβιτς στο 89’. Εύκολο «τρίποντο» για τον Άρη στην πρεμιέρα – φτάνοντας μάλιστα τα 13 γκολ σε πέντε επίσημα ματς – απέναντι στην ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη που έδειξε πως χρειάζεται αρκετή δουλειά για να σταθεί στη μεγάλη κατηγορία.

Διαιτητής: Γεώργιος Τζοβάρας (Φθιώτιδα)

Κίτρινες: Ντουκουρέ – Κωνσταντινίδης, Μπελμόντ, Συμελίδης.

Άρης (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Ντουκουρέ, Νταμπό (46’ Παπέ Σεϊκ), Πάλμα (74’ Ζερβίνιο), Καμάτσο (46’ Μανού Γκαρθία), Γκρέι (82’ Χατζηιωάννου), Πίρσμαν (82’ Μαζικού), Μαντσίνι.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μάρκοβιτς, Μεχία, Βινίσιους, Μουτίνιο (62’ Νίκας), Βήχος, Βρακάς (76’ Βουτσάς), Δούμτσιος, Συμελίδης (76’ Ρεγκίς), Κωνσταντινίδης, Μπελμόντ (58’ Καζενγκά), Τζημόπουλος.