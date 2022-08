Οικονομία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: πότε πληρώνονται ανά Ταμείο

Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής κύριων και επικουρικών συντάξεων για όλα τα Ταμεία.

Τις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Σεπτεμβρίου γνωστοποίησε ο ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 26 Αυγούστου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2022. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.

Αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ έχει φέρει ο Νόμος 4611/2019 που ψηφίστηκε το Μάιο του 2019.

Τι ορίζει ο Νόμος

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το (για τους συνταξιούχους που το τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9) Την Τρίτη 30 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου 2022 θα πληρωθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Αυγούστου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Αυγούστου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Αυγούστου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Αυγούστου

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Αυγούστου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 26 Αυγούστου

θα καταβληθούν την Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Αυγούστου

θα καταβάλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Αυγούστου

θα καταβάλει τις συντάξεις την Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 31 Αυγούστου

Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου του 2022 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

